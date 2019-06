Wackener schule : Erinnerungen an der Wurstbude

Die Grundschule Wacken begeht ihr 50-jähriges Bestehen.

von shz.de

12. Juni 2019, 16:21 Uhr

Wacken | Die Grundschule Wacken feiert ihr 50-jähriges Bestehen. Eine Projektwoche stimmte die Jungen und Mädchen bereits auf das Schuljubiläum ein, das morgen ab 16 Uhr in der großen Sporthalle gebührend gefeiert werden soll.

Im Rahmen des lockeren Festakts mit Grußworten wird auch die Schulentwicklung der vergangenen 50 Jahre dargestellt. „Wir haben dafür eine Power-Point-Präsentation mit alten Zeitungsartikeln, Fotos und Niederschriften vorbereitet“, sagt Schulleiterin Heike Rehder. So würden insbesondere Ehemalige schnell feststellen, dass die Schule schon einige Entwicklungsschritte hinter sich hat. Für einen besonderen Höhepunkt sorgen die Kinder und ihre Lehrer, wenn sie in ihren Kostümen „Durch die Jahrzehnte…“ tanzen. Den Abschluss bildet ein Treffen an der Wurst- und Getränkebude.

„Alle, die irgendwann etwas mit unserer Schule zu tun gehabt haben, sind natürlich herzlich eingeladen“, sagt Rehder, die vor zwölf Jahren die Schulleitung von Hans-Wilhelm Nottelmann übernahm. Während des Jubiläumsfestes wird sie auf die Geschichte eingehen.



Eine bewegte jüngere Vergangenheit





Eine enge und gute Zusammenarbeit besteht heute nicht nur im Kollegium. Auch bestünde eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Mitgliedern des Schulvereins, der 2003 von einer Elterninitiative gegründet wurde. Im Frühjahr 2005 sind der Schulverein und die bereits seit 1998 bestehende Betreute Grundschule miteinander verschmolzen, später kam die eigenständige Sparte „Offene Ganztagsschule“ mit einem vielfältigen Kursprogramm und Mittagessen dazu. Die zweizügige Grundschule Wacken wurde in den vergangenen Jahren stetig erweitert, so dass den derzeit 167 Kindern aus acht Klassen neben ihren Klassenräumen auch eine große Sporthalle, eine Schulküche mit Mensa, ein Fitness-, Musik-, Kunst- und Ausweichraum zur Verfügung stehen. Abgerundet wird das Bildungsangebot zudem durch eine schuleigene Bücherei.

Aus Niederschriften weiß man, dass nach der Auflösung der Distriktsschule Vaale/Wacken 1848 drei Jahre später mit dem Bau eines kleinen Schulhauses in der Hauptstraße begonnen wurde. 1867 entstand in der Nähe der Kirche ein neues Schulhaus mit einem Klassenraum und einer Wohnung für den Lehrer, der gleichzeitig Küster in der Kirche war. 1965 schlossen sich Besdorf, Bokelrehm, Gribbohm, Nienbüttel und Wacken zum Schulverband zusammen. Gemeinsam hatten sie das Ziel, in Wacken eine zehnklassige Schule zu bauen, dem sich schließlich auch der Schulverband Vaale anschloss. Ab August 1969 besuchten alle Kinder aus Besdorf, Bokelrehm, Gribbohm Nienbüttel, Nutteln, Vaale, Vaalermoor und Wacken die Grund- und Hauptschule Wacken; Rektor war damals Kurt Schütt. Erst 1986 wurde er von Hans-Wilhelm Nottelmann abgelöst. Am 1. August 2006 wurde schließlich Heike Rehder als Rektorin „eingeschult“, die heute noch im Amt ist.km