Ergreifende Passion in St. Laurentii

27. März 2018, 05:00 Uhr

Der Beifall in der vollen St.-Laurentii-Kirche wollte nicht verebben – und auch Kantorin Dörthe Landmesser (l.) war sichtlich angetan von der Leistung ihrer Sänger und Musiker. Mit Bachs Johannes-Passion boten sie eine beeindruckende Aufführung: die durch Kinderstimmen verstärkte Kantorei, das „Ensemble Schirokko“ sowie die Solisten Marlen Hachmann (Sopran), Juliane Sandberger (Alt), Johannes Gaubitz (Tenor) und Emanuel Fluck (Bass), die neben den Rezitativen in den Arien die jeweilige Gemütsbewegung eindringlich zum Ausdruck brachten. Die Kantorei belegte wieder einmal ihre hohe Gesangskultur – ergreifend deuteten die Schlusschöre die österliche Freude an.