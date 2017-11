Zielgerichtet Lernen : Erfolgsprojekt gegen Schulmüdigkeit

vergrößern 1 von 1 Foto: mehlert 1 von 1

von Kristina Mehlert

erstellt am 21.Nov.2017 | 15:22 Uhr

„Mit viel Glück hätte ich vielleicht meinen Hauptschulabschluss geschafft, ich war halt nicht der beste und interessierteste Schüler“, sagt Nico Schmidt, ehemaliger Schüler der Lehmwohldschule. Vielmehr wollte er Praxiserfahrungen sammeln und Menschen kennen lernen. „Dann wurde mir von unserer Lehrerin Almut Sánchez-Pozo das Projekt Produktives Lernen“ vorgestellt“, erzählt der 18-Jährige, der im Sommer 2012 den Schritt ins Produktive Lernen wagte. Besonders stolz ist Schmidt, dass er im Rahmen des Projekts seine Schulmüdigkeit überwinden konnte und das Interesse an Schule im klassischen Sinn für sich wieder entdeckte, so dass er schließlich am Regionalen Bildungszentrum (RBZ) seinen Mittleren Abschluss nachholte und sich inzwischen sogar auf das Abi vorbereitet.

„Wir kümmern uns um Schüler, denen die praktische Arbeit mehr liegt als das reine Lernen an der Schule“, erklärt Lerncoach Sánchez. Die Bildungsangebote verbinden außerschulisches Lernen an selbstgewählten Praktikaplätzen und fachbezogenes Lernen in der Schule und führen bei Erfolg zunächst zu einem Hauptschulabschluss am Ende der neunten Jahrgangsstufe. Durch die Verbindung von Allgemeinbildung und individueller Berufsorientierung werde der Übergang der Schüler in Ausbildung und Beschäftigung intensiv vorbereitet.

Auch Cindy Matthissen nahm an dem Projekt teil und arbeitet heute erfolgreich in der Gastronomie. In der Vorbereitung stecken derzeit unter anderem Max, Martin und Jamila, die gerade ein Praktikum bei Burger King, im Möbelhaus Knutzen und in der Gärtnerei Jacobs absolvieren.

Auf das Projekt aufmerksam geworden sind nun auch die Verantwortlichen aus den Bildungsausschüssen der neuen Regierungskoalition, die sich kürzlich an der Julianka-Schule in Heiligenstedten als Außenstelle über diesen Bildungsweg informierten. Gemeinsam mit Schulverbandsvorsteher Henning Schulz-Collet, Schulrat Odert Schwarz, dem Leiter der Lehmwohldschule, Hans-Joachim Sohrt, und Volker Tüxen vom Amt Itzehoe-Land sowie Vertretern von Ausbildungsbetrieben ließen sich die Politiker das Projekt Produktives Lernen von den Schülern erläutern. Dabei erfuhren sie unter anderem, dass dies eines von drei Bildungsangeboten der Gemeinschaftsschule am Lehmwohl ist. Dieser Bildungsweg werde „schulmüden“ Schülern ab Klassenstufe 8 und 9 angeboten. „Die Motivation bei den Schülern im Unterricht wird meist größer, wenn sie erkennen, wozu sie bestimmte Lerninhalte tatsächlich benötigen“, konnte Sánchez erfreut feststellen.

