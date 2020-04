Begehrte Bücher : Erfolgsjahr für die Stadtbücherei Kellinghusen

Kellinghusener Einrichtung steigert im vergangenen Jahr die Entleihzahlen um fast zehn Prozent.

19. April 2020, 14:18 Uhr

KELLINGHUSEN | In Corona-Zeiten bleiben die Türen der Stadtbücherei geschlossen. Komplett abgeschnitten von der Lektüre sind Lesefreunde dennoch nicht.

In der digitalen Zweigstelle der Bücherei finden Besucher rund um die Uhr jeder Menge Lesestoff. Regina Arfsten, Büchereileiterin

Über die „Onleihe zwischen den Meeren“ bietet die Einrichtung digital befristet kostenlosen Lesestoff für die rund 24.000 Einwohner des Amtes Kellinghusen. „In der digitalen Zweigstelle der Bücherei finden Besucher rund um die Uhr jeder Menge Lesestoff von Büchern über Zeitungen und Zeitschriften bis hin zur Filmausleihe“, sagt Büchereileiterin Regina Arfsten.

Informationen finden sich auf der Startseite der Stadt Kellinghusen unter dem Stichwort „Stadtbücherei“. Die aktuelle Schließung werde sich in der kommenden Statistik der Bücherei niederschlagen, weiß die Fachfrau schon jetzt.

6500 mehr Entleihungen als im Vorjahr

Umso freudiger verweist sie auf den von ihr verfassten Büchereibericht für das Jahr 2019. „Ein tolles Erfolgsjahr“, betont sie mit Blick auf einen Zuwachs der Entleihungen um 6500 auf insgesamt 76.068. „Das bedeutet einen prozentuale Steigerung von 9,35 Prozent“. Damit bestätige sich einmal mehr, dass die Stadtbücherei mit ihrem Medien- und Programmangebot eine unverzichtbare städtische Bildungseinrichtung sei, so Arfsten.

Dienstleiter für literarische Bildung

Den wichtigen Status der Einrichtung im örtlichen und überörtlichen Rahmen unterstreicht auch Bürgermeister Axel Pietsch. Er pflichtet Arfsten bei, welche die Aufgabe der Einrichtung als Dienstleister für Wissen und Information, für literarische Bildung und Unterhaltung herausstellt. Der offene Zugang zu einem aktuellen Medienbestand, kundenfreundliche Öffnungszeiten, individuelle Beratungsangebote sowie Arbeits- und Leseplätze ermöglichten gesellschaftliche Teilhabe und Integration für alle.

Für das hervorragende Ergebnis des Jahres 2019 sorgten auch Regina Arfsten, Sabine Littmann und Ilona Torp mit ihrem Einsatz. Axel Pietsch, Bürgermeister

„Für das hervorragende Ergebnis des Jahres 2019 sorgten auch Regina Arfsten, Sabine Littmann und Ilona Torp mit ihrem Einsatz“, dankt Pietsch dem Büchereiteam für „seine tolle Arbeit“. An die zahlreichen treuen Leser wendet er sich mit der Hoffnung auf ein Wiedersehen in der Bücherei nach der Schließung. Auch die derzeit gestoppte enge Kooperation mit Kitas und Schulen soll nach der Virus-Pandemie wieder aufgenommen werden. „Denn Leseförderung wird immer wichtiger“, begründet Arfsten dies mit Blick auf die Ergebnisse einschlägiger Studien. Der Umgang mit Büchern spiele zudem eine wichtige Rolle in der Entwicklung von Kreativität und Sozialkompetenz von Kindern und Jugendlichen.

Arfsten verhehlt nicht, das sich durch die Digitalisierung die Einstellung dieser Altersgruppe zum Lesen verändert hat. „Für uns ist es immer wieder herausfordernd, diese Gruppe für das Lesen zu begeistern.“ Trotz oder wegen der fortschreitenden Digitalisierung werden Büchereien als nicht kommerzielle Aufenthaltsorte aber immer wichtiger, stellt die Fachfrau fest. „Sie entwickeln sich zu Wohnzimmern der Stadtgesellschaft.“ Das Team der Bücherei beobachte diese Veränderungen und werde die Angebote weiterhin fortentwickeln und anpassen. Sehr erfolgreich und ganz analog organisierte die Bücherei in 2019 ein umfangreiches Veranstaltungsprogramm mit verschiedenen Kooperationspartnern. Von den 75 Veranstaltungen mit insgesamt 2100 Gästen diente auch hier ein großer Teil der Leseförderung. Neu führte die Bücherei die Aktion „Leser werben Leser“ ein, für die es als Dankeschön für jeden neu gewonnenen Leser über 18 Jahre eine kostenlose Verlängerung des Leseausweises für sechs Monate gibt.

Nach kam das Team zudem den Wünschen des Publikums nach einer Email-Erinnerung. „Drei Tage vor Ablauf der Leihfrist oder des Leseausweises senden wir eine Mail“, sagt Arfsten. Dies werde wohl zu einer Reduzierung der Einnahme von Mahngebühren führen, sorge aber für mehr Kundenzufriedenheit. Dazu zähle als nächstes auch der gewünschte bargeldlose Zahlungsverkehr.