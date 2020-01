Quad-Sport in Lägerdorf und Hohenlockstedt : Erfolgreicher Motorsport-Nachwuchs ausgezeichnet

Der Nachwuchs der Jugendgruppen-Gemeinschaft MSC Lägerdorf und MSC Lola fährt ganz vorn mit – und wurde jetzt ausgezeichnet.

Ludger Hinz

15. Januar 2020, 16:43 Uhr

Itzehoe | Erfolgreich ist die Jugendgruppen-Gemeinschaft MSC Lägerdorf und MSC Lola. Seit Jahren nimmt sie in verschiedenen Disziplinen an landesweiten Meisterschaften im Quadfahren teil. Bei der Hauptversammlung in Itzehoe wurden die Aktiven für ihre Leistungen geehrt.

Dank für Einsatz von Eltern, Großeltern und Betreuern

Jugendgruppenleiter Werner Fendrich hob in seinem Jahresbericht den Einsatz von Eltern, Großeltern und Betreuern hervor, die es den Jugendlichen erst ermöglichten, an den Wettbewerben teilzunehmen. Und er betonte den Anteil der Trainer Tobias Böttger, Steffen Köpke und Mats Stahmer an den Erfolgen.

Jugendgruppe besteht aus 26 Mitgliedern

In der aus insgesamt 26 Mitgliedern bestehenden Jugendgruppe waren es zehn jugendliche Fahrer in den Klassen 1 bis 4 und acht aktive Fahrer in der Klasse 5 für Erwachsene, die über das ganze Jahr hinweg bei der ADAC-Meisterschaft Schleswig-Holstein 2019 Erfolge erzielten.

Zu Jahresbeginn hatten sie am ADAC-Abend des Motorsports in Büdelsdorf teilgenommen, wo Jugendliche und Erwachsene in der Disziplin „Parallel-Quad-Race“ in allen Klassen ausgezeichnet wurden.

ZITAT Die Jugendgruppe hatte in der Klasse 2 mit Merlin Jäger den 1. Platz belegt, Keenu Alsen den 3. Platz in der Klasse 2. In der Klasse 5 ging der 2. Platz an Nadine Jäger. Werner Fendrich, Jugendgruppenleiter

Dies war auch der Lohn dafür, dass sie an 14 Parallel-Quad-Veranstaltungen im ganzen Jahr teilgenommen und die Jugendgruppe zwölf Trainingsveranstaltungen in Puls und Itzehoe absolviert hatte. Familie Henkensiefken stellte dafür ihr Trainingsgelände an der B 77 zur Verfügung, Kurt Holling seine Kiesgrube in Puls.

Ergebnisse im Überblick: Clubmeisterschaft „Parallel Quad Race“, Klassen 1 bis 4 (Jugendliche): 1. Mats-Oke Illing (Klasse 3, 10.530 Punkte), vor Merlin-Joel Jäger (Klasse 2, 10.438) und Marlon Mohrdiek (Klasse 4, 9531); Klasse 5 (Erwachsene): 1. Nadine Jäger (8604), 2. Jens-Uwe Meyn (4232), 3. Andreas Alsen (1991).

Meisterschaft „ADAC Schleswig-Holstein 2019“: Klasse 2: Merlin-Joel Jäger, 1. Platz im Pokal; Klasse 2: Keenu Alsen, 3. Platz im Pokal; Klasse 3: Mats-Oke Illing, 2. Platz im Cup; Klasse 4: Marlon Mohrdieck (4. Platz im Cup); Klasse 5: Nadine Jäger (2. Platz in der Meisterschaft).





Internet: msc-laegerdorf.com