Zehn Jahre Amt Horst-Herzhorn : Erfolgreiche „Zwangsehe“

„Mit Ablauf des 31. Dezember wird das Amt Herzhorn als Körperschaft des öffentlichen Rechts ohne Gebietshoheit aufgelöst und mit Wirkung vom 1. Januar 2008 werden die sieben Gemeinden in das Amt Horst eingegliedert, das den Namen Horst-Herzhorn trägt.“ Mit diesem Erlass des Innenministeriums des Landes Schleswig-Holstein vor zehn Jahren wurde die bisherige Verwaltungstätigkeit in Herzhorn nach fast 38 Jahren beendet. Hintergrund war die von der Landesregierung beschlossene Verwaltungsstrukturreform, nach der es keine Ämter mehr mit einer Einwohnerzahl unter 8000 geben sollte.

Das Amt Herzhorn hatte damals 6500 Einwohner. Doch diese „Zwangsehe“ war keine „Liebesheirat“, obwohl es eine „Hochzeitsprämie“ von 250.000 Euro gab. Selbst eine Unterschriftenaktion und harte Verhandlungen des damaligen Amtsvorstehers Klaus Lange mit dem damaligen Innenminister Ralf Stegner konnten die Fusion nicht verhindern. Nach Stegners Meinung sollten die Verwaltungen durch die Reform professioneller, wirtschaftlicher und bürgernäher werden. Seine Rechnung: „Jede Verwaltung, die wegfällt, spart mindestens 200.000 Euro pro Jahr ein.“ Für Klaus Lange nicht nachvollziehbar, denn mit Verwaltungskosten von 124 Euro pro Einwohner sei das Amt kostengünstig aufgestellt. Für ihn war das „Diktat aus Kiel“ für die amtsangehörigen Gemeinden „ein nicht nachvollziehbarer Gewaltakt“. Nach Verhandlungen mit dem Horster Amtsvorsteher Klaus Siebert und dem Leitenden Verwaltungsbeamten Willi Kühl sowie Sondierungen mit der Stadt Glückstadt und dem Amt Krempermarsch entschied sich der Amtsausschuss für die Fusion mit dem Amt Horst. Für Lange war es dann auch „keine Entscheidung mit dem Herzen, sondern eine mit dem Verstand.“



Herausforderungen gemeistert und zusammengewachsen





Inzwischen sind zehn Jahre vergangen und die Verwaltungseinheit Horst-Herzhorn ist bei den Bürgern zur Normalität geworden. Von Anfang an dabei ist Ernst-Wilhelm Mohrdiek, zunächst als Bürgermeister von Horst und seit Mitte 2008 als Amtsvorsteher: „Wir hatten einen positiven Start. Es gab nach den grundsätzlichen Bedenken keine Vorbehalte gegen die Fusion mit Horst. Wir hatten das große Glück, dass alle Mitarbeiter in unserem Gebäude unterkommen konnten. Bereits ab Oktober 2007 sind die Bediensteten von Herzhorn nach Horst gewechselt und weitestgehend nach ihren Wünschen eingesetzt worden. In Herzhorn ist eine Außenstelle als Bürgerbüro erhalten geblieben.“ Ob die Außenstelle auf Dauer erhalten werden kann, daran gibt es allerdings Zweifel. „Der Publikumsverkehr ist rückläufig, und die Kommunalaufsicht sieht hier Einsparungspotenzial. Aber wir halten zunächst daran fest. Eine Entscheidung muss der nächste Amtsausschuss treffen.“

Wenn Mohrdiek an die vergangenen zehn Jahre zurückdenkt, dann kommen ihm sofort die emotionalen Bilder vom Brand des Amtsgebäudes in Herzhorn vom März 2014 in den Kopf: „Nachts um drei wurde ich von der Polizei alarmiert. Und ich sehe noch, wie die Feuerwehrleute auf dem Dach mit dem Feuer und dem Ruß kämpfen.“

Eine Erfolgsgeschichte ist für Mohrdiek der Zusammenschluss zum Zweckverband der Breitbandversorgung im Kreis Steinburg und die Kooperation mit den Stadtwerken Neumünster: „Der Zweckverband hält die Gemeinden kostenfrei. In allen Ausbaugebieten haben wir die erforderliche Quote erreicht, und bis 2019 wollen wir mit den baulichen Maßnahmen durch sein.“ Für Michael Lantau, er ist seit Mitte 2015 Nachfolger von Willi Kühl als Leitender Verwaltungsbeamter, war die Flüchtlingswelle eine große Herausforderung. Im Jahr 2016 erreichte die Zuweisung an das Amt einen Höchststand von 228 Personen, und es fehlten Wohnungen und die Infrastruktur. „Zunächst haben wir alle Flüchtlinge in Horst unterbringen können, aber dann haben auch die anderen Gemeinden Wohnraum gemeldet, insgesamt 50 Wohnungen, sodass die extreme Situation entschärft wurde.“ Inzwischen gibt es noch 88 Flüchtlinge mit laufendem Anerkennungsverfahren, die durch die neu gebauten Unterkünfte in Horst und Kiebitzreihe gut untergebracht werden können. Das Aufgabengebiet hat sich von der Suche nach Unterkünften verlagert in den Bereich Integration. Lantau: „Das gelingt durch den engagierten Einsatz der Ehrenamtler vor Ort und der Flüchtlingsbeauftragten des Amtes, Marion Pagel, sehr gut. Einige wollen und können nach ihrer Anerkennung sogar in den bisherigen Wohnungen als Mieter bleiben.“

Insgesamt sieht Amtsvorsteher Ernst-Wilhelm Mohrdiek die Amtsfusion als gelungen an. Sein Fazit: „In der monatlichen informellen Bürgermeisterrunde herrscht eine gute Stimmung. Wir sind zusammengewachsen und arbeiten vertrauensvoll mit dem Ehrenamt und dem Hauptamt als Ganzes zusammen. Die Gemeinden haben sich wirtschaftlich positiv entwickelt. Die Verbindlichkeiten des Amtes sind getilgt, und die Amtsumlage kann mit 16,5 Prozent stabil gehalten werden.“ Auch Amtsleiter Michael Lantau ist zufrieden: „Ich habe ein motiviertes und gut ausgebildetes Team übernommen. Wir sind alle bemüht, den politischen Willen der Gemeinden bestmöglich umzusetzen. Unsere Räume sind gut ausgestattet, und die Mitarbeiter schätzen die Arbeitsumgebung.“

Ob die Amtsfusion allerdings Einsparungen gebracht hat, darauf wollen sich beide nicht festlegen. Ein Vergleich sei schwierig, denn viele Aufgaben sind dazugekommen. Nach den Aussagen des Landesrechnungshofes arbeiten Verwaltungseinheiten zwischen 14.000 und 16.000 Einwohner jedoch am wirtschaftlichsten – und genau da liegt das Amt Horst-Herzhorn.