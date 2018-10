Feuerwehr Winseldorf : Erfolgreich nach dem Stern gegriffen

Brandbekämpfer meistern Leistungsprüfung souverän und holen sich ein Sonderlob ab.

von shz.de

10. Oktober 2018, 14:24 Uhr

Seit einigen Tagen ziert jetzt der dritte Stern der Leistungsbewertung „Roter Hahn“ das Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Winseldorf. Und: Die Jury lud die Wehr zur nächsten Prüfungsrunde ein.

Um diese Auszeichnung zu erhalten, musste sich die Mannschaft um Wehrführer Arne Barkley einer vierköpfigen Prüfungskommission stellen. Auf Fachwissen, Ordnung, Zusammenhalt achtete die aus den Amtswehrführern Manfred Riemann (Krempermarsch) Wolfgang Krause (Horst-Herzhorn), Kai Schnoor von der Feuerwehr Huje und Peter Thams von der Aasbütteler Wehr bestehenden Jury.

Den Auftakt der Leistungsbewertung bildete bereits am frühen Vormittag im Beisein zahlreichen Dorfbewohner das Antreten und Marschieren, dem sich eine theoretische Ausbildungsstunde mit Benjamin Stelling über die Grundsätze beim Einsatz sowie eine Sicherheitsbelehrung des Sicherheitsbeauftragten Albert Witt anschloss. Nachdem die Wehr von der Ausgeh-Uniform zur Einsatzkleidung gewechselt hatte, zeigten einige Kameraden Knoten und Stiche zur Rettung und Sicherung. Zum Abschluss folgte eine Löschübung an einem Einfamilienhaus.

Das fiktive Szenario ging von einem Schuppenbrand mit einer vermissten Person aus. Ein Erstangriff zum Schutz der Nebengebäude und die Suche nach dem Vermissten durch zwei Atemschutztrupps demonstrierte den zahlreichen Schaulustigen die Schlagkraft der Wehr. Außerdem konnte die Winseldorfer Wehr beweisen, dass sie auch die technische Hilfe beherrscht, indem sie eine verunglückte Person befreite.

Zufrieden zeigte sich die Bewertungskommission, dass die Kameraden stets konzentriert und kompetent arbeiteten. „Ihr seid äußerst positiv aufgefallen und habt mit einem sehr guten Ergebnis bestanden“, verkündete schließlich Manfred Riemann. Ehe er den Stern an den Wehrführer überreichte merkte er an: „Macht weiter so und nennet uns einen Termin für den vierten Stern.“

Wehrführer Arne Barkley wandte sich dann mit einer Rede an seine Mannschaft und dankte allen für den großen Einsatz und die vielen Monate der Vorbereitung. „Wir sind alle sehr stolz auf euch“, betonte Bürgermeister Udo Fölster.