Kinderbetreuung in Itzehoe : Erfolglose Suche nach Kita-Platz

von Lars Peter Ehrich

erstellt am 15.Sep.2017 | 05:00 Uhr

100 Kinder unversorgt – durch Sarah Barrett bekam das Problem im Bildungsausschuss ein Gesicht. Ihr Sohn Veit wird bald elf Monate alt, und sie verließ sich zunächst darauf, dass er mit einem Jahr den Kindergarten-Platz bekommt, der ihm rechtlich zusteht. Alle Anrufe blieben erfolglos: Es gibt keinen Vollzeitplatz, aber er wird gebraucht.

Denn Veits Vater Malte Ahmling ist mit seinem Elektrotechnik-Unternehmen selbstständig, Großeltern stehen nicht zur Verfügung, und Sarah Barrett sitzt ihr Arbeitgeber im Nacken. Die 36-Jährige hat einen guten Job bei einer Hamburger Reederei, „es wird erwartet, dass ich ganztags in Hamburg arbeite“. In Kürze zieht die Familie aus Oldendorf nach Itzehoe. Für August 2018 habe sie zwar eine mündliche Zusage für einen Kita-Platz, aber: „Was soll man in der Zwischenzeit machen?“ Das Unternehmen wolle planen, ihre Stelle hat Sarah Barrett bereits ausgeschrieben gesehen. „Eine enorme Belastung.“

Der neue Kindergarten (siehe links) kommt sicher zu spät für Veit und seine Familie. Der Ausbau der Kita Izzkizz um 60 Plätze wird sich laut Andreas Arndt, Leiter des Amtes für Bildung, verzögern, weil die Arbeiten ausgeschrieben werden müssen. In einer Übergangslösung könnten ab Oktober 25 Plätze geschaffen werden, mit einer weiteren Nachmittagsgruppe 40 Plätze.

Um schnell den Bedarf nach Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren zu decken, sollen „Tagespflegenester“ entstehen. Zwei Gruppen für maximal zehn Kinder sind geplant in der ehemaligen Hausmeisterwohnung der Grundschule Wellenkamp, betreut durch die Johanniter-Unfallhilfe. Zudem soll geprüft werden, ob an der Kita in Sude-West Blockhäuser für weitere Nester entstehen können.

Denn geeignete Wohnungen seien schwer zu finden, so Carsten Roeder vom Kinder- und Jugendbüro. Sarah Barrett brachte die Berliner Kinderläden ins Spiel, Roeder hatte Bedenken: Es werde auch ein passendes Außengelände benötigt. Aber er sei dankbar für Informationen über passende Liegenschaften.

Eine wirkliche Perspektive konnte Sarah Barrett nicht mitnehmen. Was tun? „Unbedingt zum Kreis gehen“, riet ihr Gleichstellungsbeauftragte Karin Lewandowski nach der Sitzung. Ähnlich hatte es zuvor bei Roeder geklungen: Eltern sollten laut und deutlich auf ihr Problem hinweisen.