Kommentar : Erfolg versprechend

von Ralf Pöschus

13. Januar 2020, 11:50 Uhr

Museen sind verstaubt? Langweilig? Mitnichten, ein Besuch lohnt immer, vor allem auch im Brunsbütteler Heimatmuseum. Die Sammlung ist so vielfältig wie die Schleusenstadt, reicht vom Boy-Lornsen-Zimmer mit einem originalen Tondokument des Heimatdichters über den Klassenraum von einst und die alte Schuhmacherwerkstatt bis hin zum Büro der 1991 aufgelösten Signalstation des Schiffsmeldedienstes.

Allein das alles ist schon ein interessantes Stück Lokalgeschichte. Nun also will Galerieleiter Jan Thorleiv Bunsen mal so richtig frischen Wind durch das markante Gebäude, das einst die Stadtverwaltung beherbergte, wehen lassen. Sogar mit einem gemeinsamen Fernsehabend – das Museum wird gewissermaßen zum Tatort. Ein guter Schachzug, um Menschen ins Haus zu holen, die es sonst nicht zu vermeintlich staubiger Heimatgeschichte lockt. Nebenher mal gucken, was es so zu sehen gibt – eine gute Idee. Der Erfolg mit dem neuen Kurs ist Bunsen wie auch dem Museum zu wünschen.