Bezirksversammlung der Schaf- und Ziegenzüchter : „Entweder Schafe und Rinder – oder der Wolf“

Das dominierende Thema in 2019 war für die Schaf- und Ziegenzüchter des Bezirks Südwestholstein der Wolf. Besonders in Steinburg und Dithmarschen gab es mehr Risse.

Avatar_shz von Ludger Hinz

17. November 2019, 14:00 Uhr

Neuenbrook | Von „gemäßigten Erfolgen“ bis hin zur „Ernüchterung“ reichte das Spektrum der Bilanz: „Wir hatten ein turbulentes Jahr“, fasste die Geschäftsführerin vom Landesverband der Schaf- und Ziegenzüchter Kiel, Janine Bruser, das Jahr 2019 zusammen. In Schleswig-Holstein sei für die 1100 Betriebe mit insgesamt 197.400 Schafen (Vorjahr 202.000) das dominierende Thema „leider wieder der Wolf“ gewesen, bedauerte sie während der Versammlung des Bezirks Südwestholstein in Neuenbrook.

Der Vorsitzende Karl-Dieter Fischer bilanzierte in seinem Jahresbericht die erfolgreiche und unterstützende Tätigkeit des Verbandes: „Wir haben in unserer Arbeit wieder viele Züchter beraten und betreut, wobei Maßnahmen gegen den Wolf auch hier großen Raum einnahmen.“ Janine Bruser zeigte Grafiken aus dem Ministerium, die Wolfsrisse an Nutztieren zeigten. „Es wurden in diesem Jahr immer mehr Risse gemeldet und nachgewiesen.“ Besonders auffällig sei das in Dithmarschen und Steinburg, wo der Wolf „besonders gewütet hat“. Aufgrund der vielen Fälle habe es eine hohe Anzahl an Informations-Veranstaltungen gegeben. „Es stellte sich heraus, dass das Problem nur gemeinsam zu lösen ist.“

Kritik vor allem an der Politik kam von den Zuhörern. Ein aufgebrachter Schafzüchter konstatierte: „Das zeigt doch nur eines: Entweder Schafe und Rinder – oder der Wolf. Anders funktioniert es nicht. Wer nicht involviert ist, kennt das nicht.“

Und auf ein weiteres Problem wies Karl-Dieter Fischer hin: „Deichschäfer haben Schwierigkeiten bei der Einzäunung der Deiche mit Zäunen unter Strom. Wenn dies geschieht, dann kommt an den Zuwegungen zu den Deichen kein Besucher mehr hinauf.“ Solche Umzäunungen seien gefährlich, auch für Kinder. „Das ist nicht zu Ende gedacht und verunsichert viele.

„Bauchschmerzen“ machten den Züchtern die Lämmerpreise. Diese seien deutlich gesunken, wobei auch der Brexit eine Rolle spiele, wie Janine Bruser vermutete. „Das hat sich schon auf Auktionen ausgewirkt.“

Vorgestellt wurde ferner wurde ein Fotowettbewerb unter dem Titel „Schafmomente im Norden“. Die besten Fotos seien in einem Kalender zusammen gefasst wurden, den sie nun vorstellte – einer im Küchen- und einer im Großformat.



Statistik: Der Bezirksverband Südwestholstein im Landesverband Schleswig-Holsteinischer Schaf- und Ziegenüchter hat von Brunsbüttel bis Hamburg insgesamt 120 Mitglieder, davon 45, die Zucht betreiben, und 75 mit einer Schäferei. Zurück gegangen ist vor allem die bäuerliche Schafhaltung im Haupterwerb ab 1200 Schafen. Die meisten arbeiten nur noch im Nebenerwerb bis zu 500 Tieren oder betreiben die Schafhaltung als Hobby mit einigen Dutzend Tieren. Statistiken zeigen die Anstiege der Wolfsrisse nach Kreisen verteilt. In Dithmarschen waren es in diesem Jahr bis jetzt 55 tote Tiere (gesamtes Vorjahr: 17), im Kreis Steinburg 38 (32). In Rendsburg ist die Zahl allerdings von 72 (2018) auf bis jetzt 21 (2019) zurück gegangen, in Pinneberg von 47 auf 38.