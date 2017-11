Entwässerung mit 7000 Litern pro Sekunde

von Ralf Pöschus

erstellt am 09.Nov.2017 | 12:45 Uhr

In den vergangenen Monaten sind die drei Pumpen des Schöpfwerks St. Annen erneuert und modernisiert worden. Die Kosten der Sanierung betragen insgesamt 1,8 Millionen Euro. Alle Geräte zusammen können etwa 7000 Liter Wasser pro Sekunde in die Eider pumpen. Ein herkömmlicher Tankwagen wäre demnach binnen weniger Sekunden problemlos zu befüllen. Die Druckrohre durch den Deich haben jeweils einen Durchmesser von 0,9 bis 1,2 Meter. Und die etwa acht Tonnen schweren Motoren weisen eine beachtliche Leistung bis zu 350 Kilowatt auf.

„Wir haben für die neue Anlage eine Einsatzdauer von 50 Jahren vorgesehen. Immerhin haben die alten Pumpen auch schon 58 Jahre funktioniert“, erklärte Peter von Hemm, Verbandsvorsteher des Deich- und Hauptsielverbandes Dithmarschen (DHSV), bei der Einweihung des sanierten Baus. Das Schöpfwerk ist für die Entwässerung eines 2967 Hektar großen Gebietes südlich der Eider zuständig, das in Altensiel mit 703 Hektar und Neuensiel mit 2264 Hektar unterteilt ist.

Das hat es zumindest in Deutschland bisher nicht gegeben: Im Schöpfwerk St. Annen ist neben den neuen modernen Elektropumpen der alte Schiffsdiesel, der die bisherigen Pumpen betrieben hat, erhalten geblieben. Das Aggregat aus dem Jahr 1959, das immer noch funktionstüchtig ist, bleibt im Gebäude an der Eider fest installiert und kann auch kurzzeitig in Betrieb genommen werden. Von außen ist die Anlage durch große Schaufenster zu betrachten. „Wir haben damit so etwas wie unser eigenes Museum geschaffen. Immerhin ermöglicht uns der alte Dieselmotor einen Blick zurück in die Geschichte der Schöpfwerke an der Westküste“, erläuterte von Hemm. Der inzwischen museale Schiffsdieselmotor wird nur noch als Schauobjekt dienen, beispielsweise bei einem für das kommende Jahr geplanten Tag der offenen Tür.