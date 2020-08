Sonnenbad und Schwimmspaß : Entspannung am Strand in Brokdorf

Am Elbdeich gibt es genügend Platz, im Brokdorfer Freibad suchen aber immer mehr Badegäste Abkühlung.

11. August 2020, 18:01 Uhr

Brokdorf | „Es kam erstmals vor, dass Besucher einige Zeit auf den Einlass warten mussten“, berichtet Bäderfachangestellte Katja Adebahr von den Gästen im Brokdorfer Freibad an Diek bei derzeitiger Hitzewelle. Aufgrund der Corona-Pandemie können allerdings immer nur bis zu 200 Badegäste zeitgleich den Sprung ins kühle Nass wagen. Überschaubar auch die Zahl der Sonnenanbeter am Brokdorfer Strand. An der Elbbadestelle darf in diesem Jahr aufgrund schlechter Werte in vergangenen Jahren nicht gebadet werden (wir berichteten).

Im Freibad gibt es seit dem Saisonstart, der mit etwa einem Monat Verspätung möglich wurde, drei verschiedene Zeitfenster. Die maximal mögliche Besucherzahl war bislang aber nicht erreicht worden. Erst seit dem vergangenen Wochenende standen mehr Gäste vor dem Eingang. Doch die Situation blieb entspannt, da viele Gäste sich nur kurz erfrischten und Patz machten für nachrückende Besucher.

Die Sprungtürme und die Wasserrutschen wurden von den jungen Gästen eifrig genutzt. „Bei dem Wetter gibt es nichts Besseres als einen Besuch im Freibad“, sagte André aus Itzehoe über die Abkühlung und seine gewagten Sprünge vom Fünf-Meter-Turm. Auch mit Abstand zueinander hatten die Jugendlichen ihren Spaß.

Einige zog es neben dem Freibadbesuch eben auch an den benachbarten Elbstrand. Das Problem übervoller Strände wie an Nord- und Ostsee gibt es in Brokdorf nicht, dort herrschte noch reichlich Platz. Nur wenige wagen sich bislang in die pralle Sonne.

Die Öffnungszeiten im Freibad an Diek: Täglich von 10 bis 12 Uhr, 12.30 bis 15 Uhr und 15.30 bis 18.30 Uhr. Von Dienstag bis Freitag können Frühschwimmer schon zwischen 6 und 8 Uhr ihre Bahnen schwimmen. Am 5. September ist in diesem Jahr der letzte Badetag.