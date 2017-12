Klärschlamm : Entsorgung stellt Politik vor große Probleme

vergrößern 1 von 1 1 von 1

von Joachim Möller

erstellt am 03.Dez.2017 | 16:29 Uhr

Wohin mit dem Klärschlamm? Vor dieser Frage stehen die Kellinghusener Politiker. Eine Lösung soll Rolf Prins, geschäftsführender Gesellschafter des Ingenieurbüros EHP aus Pinneberg erarbeiten. Klar ist jedoch eines: Die Klärschlammabfuhr oder -verarbeitung wird ab 2018 erheblich teurer. Mit Auswirkungen auf die Abwassergebühren. 1,6 Millionen Euro könnten zusätzlich auf die Stadt zukommen. Aufgrund der zahlreichen noch nicht beantworteter Fragen soll die Gebühr für die Verbraucher für das kommende Jahr jedoch noch stabil bei 3,39 Euro bleiben. Das hat gestern die Ratsversammlung beschlossen.

Davor hatte sich bereits der Ausschuss für Werke und Betriebe ausführlich mit dem Thema beschäftigt. Die schlechten Nachrichten über die verteuerte Klärschlammabfuhr trafen Politiker und Verwaltung bei der Sitzung unvorbereitet. Die Vorlage war bereits ausgearbeitet. Darin sollte der Abwasserpreis eigentlich um 20 Cent auf 3,19 Euro gesenkt werden. Grund ist eine erhöhte Abwassermenge, die vom benachbarten Schlachthof kommt und die Gebühr verbilligt. Eingerechnet in diese Abwassergebühr ist auch die Abfuhr des Klärschlamms, der im Klärwerk anfällt. Dafür wurden ursprünglich 134 000 Euro kalkuliert. Doch nach neuesten Zahlen müssen dafür 250 000 Euro eingeplant werden. In diesem Jahr waren es lediglich 50 000 Euro.

Ausschlaggebend für die höhere Summe ist die neue Düngemittel- und Klärschlammverordnung. „Diese schränkt das Aufbringen auf landwirtschaftlichen Ländereien deutlich ein“, sagte der Ausschussvorsitzende Reinhard Rübner (SPD). Es sei ein Schock gewesen, dass die Verordnung so schnell verabschiedet worden sei. „Damit haben wir nicht gerechnet.“ Da Landwirte den Klärschlamm kaum noch annehmen würden, müsse er jetzt verbrannt werden. Das Problem dabei: Es gebe keine Verbrennungsanlage in Schleswig-Holstein. Deshalb müsse der Klärschlamm in eine Anlage nach Magdeburg transportiert werden. „Zu enormen Kosten.“ Während diese vor gut einem Jahr noch bei 32 Euro pro Tonne lagen, verteuerten sie sich jetzt schon auf 80 Euro. Für die Tour nach Magdeburg werden gar 176 Euro pro Tonne berechnet. Und das bei einem Jahresvolumen von 1500 Tonnen Klärschlamm. Und dieser könnte aufgrund höherer Abwassereinleitungen durch den Schlachtbetrieb noch auf 1800 Tonnen pro Jahr steigen.

„Das Ganze kommt von heute auf morgen“, betonte auch Rolf Prins. „Das ist schon eine Katastrophe“, auch weil es in Norddeutschland „verpennt“ worden sei, eine Verbrennungsanlage zu bauen. Der Fachmann unterbreitete den Politikern drei Alternativen. Zum einen könne alles so bleiben wie es ist – mit jährlich hohen Transportkosten, die die Stadt nicht beeinflussen könne. Als weitere Möglichkeit sieht er eine Investition in die Schlammentwässerung, die für 2018 sowie mit knapp 700 000 Euro im Haushalt veranschlagt ist. Durch Wasserentzug von 22 Prozent werde das Volumen verringert, am Ende müssten noch 1050 Tonnen Klärschlamm abgefahren werden. Ersparnis pro Jahr: 80 000 Euro.

Die Premium-Lösung, über die laut Prins ebenfalls nachgedacht werden sollte, ist der Bau einer Trocknungsanlage. Diese kostet nach Berechnungen von Rolf Prins 1,6 Millionen Euro, hinzu kommen die 700 000 Euro für die Schlammentwässerung. Damit kann das Klärschlammvolumen weiter reduziert werden, und zwar auf 270 Tonnen. Dies bringt der Stadt eine Ersparnis bei der Abfuhr von jährlich 216 000 Euro. Eine Trocknungsanlage habe zwar einen großen Platzbedarf, könne auf dem Klärwerksgelände aber noch untergebracht werden, betonte Rolf Prins. Sein Ingenieurbüro soll jetzt alle Varianten näher untersuchen und das Ergebnis während der nächsten Sitzung Ende Januar 2018 vorlegen, dann soll über den weiteren Weg entschieden werden.

Uwe Zebedies (Kellinghusener Liste) kritisierte Land und Bund für die kurzfristig verabschiedeten Verordnungen, die die Stadt jetzt vor Problemen stellten. Die Verordnungen seien zwar vorher bekannt gewesen, nicht aber die Größenordnung, sagte er im Hinblick darauf, dass es im Land keine Verbrennungsanlage für Klärschlamm gibt. „Dies ist mit den Gemeinden und Städten so nicht kommuniziert worden.“