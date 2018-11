Wiederbelebung der Linie Brunsbüttel – Cuxhaven wird konkret / Neustart im Frühjahr 2019 anvisiert

von hn

19. November 2018, 13:54 Uhr

Das Brett ist nach wie vor dick, das es in Sachen Wiederbelebung der Elbefähre zwischen Brunsbüttel und Cuxhaven zu bohren gilt. Heinrich Ahlers allerdings hat inzwischen ein erstes Loch geschafft. Der 67-jährige Marner ist davon überzeugt, dass ab dem kommenden Frühjahr wieder ein Schiff die beiden Hafenstädte verbindet.

Die am Wochenende kursierenden Meldungen über einen fixen Fahrplan mit dem Start am 1. April will Ahlers allerdings nicht bestätigen. „Entschieden ist noch gar nichts, aber wir haben das Ziel, im Frühjahr 2019 zu beginnen“, sagt er gegenüber unserer Zeitung.

Ahlers ist die treibende Kraft hinter dem dritten Anlauf einer derartigen Fährverbindung. Zuletzt war er in beratender Funktion für die Brunsbütteler Spedition Friedrich A. Kruse aktiv. Durch seine vorherigen Tätigkeiten in der Hafenwirtschaft hat er sein Netzwerk genutzt, um Investoren zu überzeugen, in das Projekt einzusteigen. Erstes Ergebnis ist die neu zu gründende Elbeferry GmbH, dessen Geschäftsführer Ahlers sein wird und die noch in diesem Monat ins Handelsregister eingetragen werden soll.

Anders als bei dem unmittelbaren Vorgänger Elb-Link soll zukünftig nur noch eine Doppelendfähre die Elbe queren. Dazu hat sich Ahlers bereits umgeschaut und scheint in Norwegen fündig geworden zu sein. Das Schiff mit dem Namen MF Fanafjord könnte ab April zwischen Brunsbüttel und Cuxhaven im Einsatz sein. Es soll schneller – statt eineinhalb nur noch eine Stunde benötigen – und zudem LNG-getrieben sein. „Es ist richtig, dass wir dort waren. Die Fanafjord ist ein schönes Schiff, aber ob wir es bekommen, und ob wir es bezahlen können, steht noch lange nicht fest“, sagt er. Um diese Fragen zu klären, muss die Firmengründung erst einmal vollzogen sein. „Erst dann können wir Verträge abschließen“, so Ahlers. Die Gespräche mit Unternehmen, die an der Fährverbindung interessiert sind, laufen bereits seit längerer Zeit. „Der Fokus muss auf dem Wirtschaftsverkehr liegen“, unterstreicht Ahlers. Er rechnet mit 60 bis 70 Lkw, die pro Tag die Fähre nutzen müssen.

Zudem geht er von einer Unterstützung durch die Länder Schleswig-Holstein und Niedersachsen aus. Das könne durch eine Bürgschaft geschehen, sagt Ahlers: „Aber es geht dabei nicht um eine Bürgschaft für die Betreibergesellschaft.“ Das sei gesetzlich nicht möglich und wurde auch durch Wirtschaftsminister Bernd Buchholz immer wieder betont. Ahlers geht es um eine Bürgschaft für das Schiff und da sieht er gute Chancen: „Die Bürgschaftsbank hat immer gesagt, dass sie nur für konkrete Investitionen zur Verfügung steht.“ Die Anschaffung einer Fähre wäre so ein Investment.

Die Betreibergesellschaft, die ihren Hauptsitz in Brunsbüttel haben wird, wird zu 80 Prozent durch Green Cruisers Hamburg getragen. Das Unternehmen ist im Bereich für nachhaltige Schiffsantriebe tätig. Die verbleibenden 20 Prozent teilen sich Geschäftsführer Heinrich Ahlers und sein Stellvertreter Ulrich Kalthoff, ein Unternehmensberater aus Cuxhaven.