Vor der Wahl : Entscheidungshilfe vom BUND

Der BUND organisiert als einziger eine Podiumsdiskussion zur Kommunalwahl in Itzehoe – und will damit, zumindest bei Umweltthemen – Entscheidungshilfe bieten.

von Delf Gravert

23. April 2018, 05:21 Uhr

„Wir wollen die Itzehoer motivieren, zur Wahl zu gehen und eine Entscheidungshilfe geben“, sagt Rainer Guschel, Vorsitzender des Steinburger BUND. Der Bund für Umwelt und Naturschutz veranstaltet am Mittwoch, 25. April, ab 19 Uhr die bisher einzige öffentliche Podiumsdiskussion zur Kommunalwahl in Itzehoe.

Auch wenn mit der Aula der Kaiser-Karl-Schule, Hinter dem Sandberg 3, eine Schule Veranstaltungsort ist, richtet sich das Angebot ausdrücklich nicht nur an junge Wähler. Ebenso sei es keine reine BUND-Veranstaltung, stellt Guschel klar. „Jeder interessierte Itzehoer ist eingeladen.“

Im Mittelpunkt der politischen Debatte werden Naturschutzthemen stehen. „Wir haben im Kreis unserer Mitglieder drei Themenkomplexe festgelegt, um die Diskussion zu strukturieren“, erklärt BUND-Vorsitzende Gisela Wieneke. Unter dem Komplex „Natur/Grün in der Stadt“ soll es unter anderem darum gehen, wie es mit den städtischen Grünanlagen weitergeht, wie die Attraktivität der Kleingartenanlagen gesteigert werden kann oder ob Itzehoe wieder einen Umweltausschuss braucht.

Der Komplex „Innenstadt-Verkehr“ soll sich mit Fragen rund um die Mobilität vom Verkehr in der Fußgängerzone bis zum HVV beschäftigen. Unter dem dritten Komplex „Bau- und Gewerbegebiete“ sind Fragen rund um deren Erschließung geplant. Thematisiert werden sollen auch die damit verbundenen Probleme wie die Flächenversiegelung.

„Die Kandidaten der politischen Parteien auf dem Podium haben jeweils die Gelegenheit zu einem kurzen Statement zu jedem Komplex“, erklärt Guschel. Anschließend seien jeweils Fragen aus dem Publikum möglich. Die Moderation übernimmt der Kommunikationsdesigner Stephan Klose.

Das Podium ist gut besetzt: Mit Ralph Busch (CDU) und Sönke Doll (SPD) haben laut BUND die beiden Fraktionsvorsitzenden der großen Parteien zugesagt. Die Grünen vertritt Eva-Maria Gruitrooy, Günter Wolter das IBF. Für die UWI nimmt Berndt Doege teil. Rainer Lutz vertritt die DAFI und Ernst Molkenthin die Linke.

„Wir hoffen auf eine rege Teilnahme der Itzehoer“, sagt Guschel. „Wir sind mitten im Klimawandel, und unsere Ressourcen sind endlich.“ Die Politik müsse auch auf kommunaler Ebene „zeitgemäß“ darauf reagieren. „Es braut sich einiges zusammen“, fügt Wieneke hinzu. Es sei wichtig, dass Umweltthemen „wieder mehr in den Vordergrund“ kommen. Dies liege auch im Interesse der Parteien: Sie stelle ein deutlich gestiegenes Interesse der Itzehoer an Fragen der Nachhaltigkeit und Daseinvorsorge in den vergangenen Jahren fest.