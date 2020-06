gemeinschaftsschule wilster : Entlassfeier mit vielen Emotionen

Trotz Corona herrschte Zuversicht in Wilster bei der Verabschiedung von 49 Jugendlichen mit Mittlerem und 29 mit erstem allgemeinbildenden Schulabschluss.

von Ilke Rosenburg

19. Juni 2020, 17:49 Uhr

Wilster | Sie haben es trotz Corona-Krise geschafft, ihre Abschlüsse zu meistern: 49 Schüler erhielten an der Gemeinschaftsschule Wilster ihre Zeugnisse für den Mittleren Schulabschluss (MSA) und 29 für den Ersten allgemeinbildenden Schulabschluss (ESA). Gestern wurden sie, unterteilt in vier Gruppen, in der Mensa der Schule verabschiedet. So ganz anders als bisher von Abschlussfeiern gewohnt – schließlich mussten Abstandsregeln und Hygienevorschriften beachtet werden. Herzliches Händeschütteln und das persönliche Überreichen war nicht möglich. Präsente für besondere Leistungen und die Zeugnisse lagen auf Tischen bereit, von wo aus sie von den Jugendlichen abgeholt wurden.

Aber auch wenn vieles distanziert wirkte, der Abschied fiel doch emotional aus. Besonders der Abschied der Schüler von ihren jeweiligen Klassenlehrern. Denn so manche Erinnerung an Klassenfahrten, Ausflügen und Schulalltag wurde auf der Stufe zu einem neuen Lebensabschnitt geweckt.

Dass die Jugendlichen auf das, was sie erwartet, gut vorbereitet sind, davon zeigte sich Schulverbandsvorsteher Walter Schulz überzeugt. „Ihr habt euren Schulabschluss bestanden“, so Schulz, das sei ein sehr beachtlicher Erfolg. Er warf die Frage auf, was Bildung tatsächlich bedeute. Nicht allein Leistung sei maßgeblich, sondern die ganze Persönlichkeit. Schulz wies auf Albert Schweitzer als Vorbild, der nicht Genuss und Wohlstand in den Vordergrund stellte, sondern die Mitmenschlichkeit. Eine Haltung, die höchst aktuell sei. Es gelte, gesellschaftlich Verantwortung für sich und andere zu übernehmen, Zukunft zu gestalten. Dafür hätten sie an der Gemeinschaftsschule Wilster ihr Rüstzeug erhalten.

„Was ihr gelernt habt, euer Wissen, euer Können, gibt euch Sicherheit“, bekräftigte Schulleiterin Kirsten Körting. Diese Sicherheit, die auch in einem Lied der Band Silbermond besungen wird, sei wichtig für die künftige Lebensgestaltung. „Ihr alle wisst, wie es weitergeht, dürft erwartungsfroh in die Zukunft schauen.“ Alle Abschlussschüler haben eine Perspektive, da sie entweder in eine Ausbildung gehen, an eine weiterführende Schule wechseln oder in eine Maßnahme zur Berufsvorbereitung gehen. Möglicher Angst vor Veränderung hielt sie entgegen, dass Neues den Blick erweitere, die Möglichkeit biete, sich weiterzuentwickeln, selbstbestimmt zu leben. Den Grundstock dafür hätten sie erlangt, die Abschlusszeugnisse seien der Lohn für die Arbeit. Körting: „Herzlichen Glückwunsch, ihr habt es geschafft.“

Dass sie große Ziele vor Augen hätten und auf dem Weg dorthin niemals den Mut verlieren sollten, wünschte Schulelternsprecherin Ines Güstrau. Und Chancen zu nutzen, um Wünschen und Träumen näher zu kommen, gaben die Schülersprecher Luka Damke und Michel Herbst ihren ehemaligen Mitschülern mit auf den Weg.