Itzehoer Gemeinschaftsschule : Entlassfeier am Lehmwohld: Wissen und Bildung fürs Leben

Die Gemeinschaftsschule am Lehmwohld verabschiedet 114 Abschluss-Schüler mit dem ersten und mittleren Schulabschluss.

von Delf Gravert

14. Juni 2019, 14:19 Uhr

Itzehoe | Strahlende Gesichter gestern Morgen im Schulzentrum am Lehmwohld – die Gemeinschaftsschule feierte ihre erfolgreichen Schulabgänger. Eigentlich sollte es erst um 10 Uhr losgehen, doch schon um 8.30 Uhr tummelten sich die ersten Gäste in der Eingangshalle und vor der Schule. Sehr zur Freude von Schulleiter André Harz. „Wir haben ein neues Team, das das alles organisiert und neu macht – Cocktails, Deko, Catering, Foto-Ecke. Es passt alles zusammen. Offensichtlich kommt das super an“, erläutert er. Da einige Kollegen in Pension gegangen waren, wurde die Neuausrichtung nötig. André Harz: „Das neue Team hat gesagt: Dann wollen wir es aber auch neu machen. Dabei hatten sie unsere volle Unterstützung.“

Mit dem Verlauf der Abschlussprüfungen ist der Schulleiter zufrieden. „Was die Schüler geleistet haben – einige auf den letzten Drücker – ist gut“, betont Harz. Wichtiger als der eigentliche Abschluss sei ihm aber, zu wissen, was die Schüler machen und dass sie einen guten Weg beschreiten. „Ich hoffe, dass wir nicht nur auf Prüfungen vorbereitet haben, sondern es uns auch gelungen ist, den Wert von Wissen und Bildung zu vermitteln“, sagt Harz in seiner Rede. Im Gegensatz zu materiellen Werten sei das krisensicher und von Bestand.

114 Abgänger wurden verabschiedet.