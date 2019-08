Entdeckungsreise auf einem Bauernhof

von Joachim Möller

09. August 2019, 14:15 Uhr

wacken | Im Rahmen ihrer Ausbildung zur Bauernhofpädagogin bietet Marion Reimers einen Projekttag für Kinder im Alter von viereinhalb bis elf Jahren an. Unter dem Motto „Entdeckungsreise in die Welt unter unseren Füßen“ können Kinder auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in Wacken mit allen Sinnen den Boden entdecken und erkunden. Wie fühlt sich der jeweilige Boden an, wie riecht er? Wo leben die Bodentiere? Was kann da wachsen? Ist Boden überall? Diese Fragen werden am Donnerstag und Freitag, 15. und 16. August, jeweils von 15 bis 18 Uhr auf dem Betrieb von Volker und Marion Reimers, Hauptstraße 103, beantwortet. Ein kleines Picknick ist mitzubringen. Wetterfeste Kleidung ist notwendig. Kosten pro Kind: zehn Euro.



> Anmeldung: Marion Reimers, 04827/95060, 0160/93832075