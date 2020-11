Polizei bittet um Mithilfe : Enrico Zwirn aus Glückstadt wird vermisst

Der 37-Jährige wird seit Freitag vermisst. Zuletzt wurde er in der Stolpmünder Straße in Glückstadt-Nord gesehen.

24. November 2020

Glückstadt | Ein 37-jähriger Glückstädter wird seit dem vergangenen Freitag vermisst. Die Kriminalpolizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Gesucht wird Enrico Zwirn, der zuletzt bei seinem Bruder in der Stolpmünder Straße in Glückstadt gewohnt hat. Er hatte am Freitag die Wohnung ohne seine persönlichen Sachen verlassen und ist bis Dienstag trotz intensiver Suche nicht wieder gesehen worden. Er ist 1,89 Meter groß und etwa 80 Kilogramm schwer. Zwirn ist dunkelblond mit Dreitagbart und trug zuletzt eine schwarze Jogginghose und eine schwarze Sweat Jacke.

Polizei Itzehoe

Hinweise nimmt die Kripo Itzehoe unter 04821/6020 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.