Sitzungen statt Bewegung : Engpässe in den Itzehoer Sporthallen

Die Schulen brauchen Platz wegen der Abstandsregeln. Für die Vereine bringt das massive Einschränkungen mit sich.

Itzehoe | Sie sitzen großzügig verteilt in der Sporthalle – Lehrerkonferenz an der Grundschule Edendorf in Corona-Zeiten. Hinter dem Trennvorhang sind Stühle für die kommenden Elternabende aufgebaut. Es ist nicht die einzige Hallensperrung für schulische Zwecke in der Stadt. Für Sportvereine heißt das: Bei Trainingszeiten müssen sie teils genügsam sein.

„Ein Problem ist es natürlich“, sagt Jan Schamerowski, Geschäftsführer im Sport-Club Itzehoe, der am stärksten betroffen sein dürfte. „Wir versuchen, so weit es geht, Ersatzlösungen zu finden.“ Teils wird nach draußen ausgewichen, doch diese Möglichkeit sei endlich. Nun hätten die Lockerungen beim Kontaktsport weitere Begehrlichkeiten in den Sparten geweckt. Klagen helfe nicht, es müssten eben alle Gelegenheiten genutzt werden, so Schamerowski. „Aber wir sind weit vom ursprünglichen Rhythmus entfernt.“

Der normale Belegungsplan für die Sporthallen sei in Corona-Zeiten ausgesetzt, sagt Stadtsprecher Björn Dethlefs. Bei der Vergabe hatten die Vereine Vorrang, die sich auf Wettkämpfe vorbereiten müssen. Danach werden die Betriebssportgemeinschaften berücksichtigt. „Nach aktuellem Stand konnten alle Vereine mit Hallenzeiten versorgt werden. Es gibt noch freie Hallenzeiten“, so Dethlefs.

Für die Bedürfnisse der Schulen hat Schamerowski Verständnis: „Die Kinder müssen wieder alle beschult werden.“ Der SCI könne nur um verantwortungsvollen Umgang mit den Sperrungen bitten, sagt Vorsitzender Gerd Freiwald. Betont wird die gute Zusammenarbeit mit den Schulen, es sei sicher nicht zielführend, eine Front aufzubauen, sagt Schamerowski. Und gerade der Edendorfer Schulleiter Kay Grünbauer sei sportaffin.

Diesem tut es weh, den Sportvereinen absagen zu müssen: „Wir haben viele Räume, aber nicht so große Räume.“ Die Sporthalle nutzen zu können, sei ein großer Vorteil. Sportunterricht finde draußen statt, die Tonkuhle sei nah, bei weniger gutem Wetter sei zunächst einmal niemand aus Zucker – notfalls gebe es die zentrale Halle in der Schule. Wann die Sporthalle wieder frei sei, hänge von der Entwicklung ab, so Grünbauer.

Auch an der Kaiser-Karl-Schule sind beide Hallen gesperrt für Elternabende und andere „Sonderveranstaltungen“, wie Leiterin Regina Hübinger sagt. „Wir sind dabei, Konzepte zu entwickeln, wie wir es anders machen können.“ Für Sportunterricht bei schlechtem Wetter existieren sie noch nicht – da gebe es gerade dringendere Themen.

Besonders schmerzt den SCI, dass mit der Halle der Auguste-Viktoria-Schule eine der wenigen Drei-Feld-Hallen der Stadt gesperrt ist. Gerade die Judoka des Vereins täten ihm leid, die nach der Wiedereröffnung der sanierten Halle dort nur einmal trainieren konnten, sagt Schamerowski. Erstes Problem war eine Welle im Boden (wir berichteten), sie soll in den Herbstferien repariert werden.

Aktuell wird an den Wellen gearbeitet, die die Trennvorhänge bewegen. Erst hatte die energetische Sanierung Vorrang – und dann fiel laut Stadtsprecher Dethlefs auf, dass die heute angebotenen Wellen nicht zu den vorhandenen Öffnungen in der Decke passten. „Insofern müssen die Deckenaussparungen entsprechend angepasst werden.“ Diese Arbeiten sollen bis zum Wochenende abgeschlossen werden, sodass wieder zwei Drittel der Halle nutzbar sind. Das hört Schamerowski gern: „Eine dicke Entlastung.“