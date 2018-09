Energiewende in den eigenen vier Wänden

von nr

12. September 2018, 11:23 Uhr

Wissen und Technologie für die Energiewende sind reichlich vorhanden – doch in der praktischen Umsetzung hapert es. Mit diesem Ansatz laden die Grünen heute zu einem Vortrag ein. Unter dem Titel „Wohn- und Mobilitätskonzept: Erneuerbar – Bezahlbar“ berichtet Eberhard Krauß von seinen persönlichen Erfahrungen. Der Ingenieur hat in seinem Einfamilienhaus ein eigenes Strom-, Wärme und Mobilitätskonzept auf Basis von erneuerbaren Energien umgesetzt – und dabei laut Ankündigung auch eine ansehnliche Rendite erreicht. Nach kurzer Präsentation folgt eine Diskussion. Beginn ist um 19 Uhr im Grünen Treff in der Reichenstraße 11.