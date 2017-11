Sportstätten-Bau in Wilster : Endspurt im neuen Stadion

vergrößern 1 von 4 1 von 4





von Volker Mehmel

erstellt am 18.Nov.2017 | 08:00 Uhr

„Da mussten die Portugiesen eine Menge Rotweinflaschen für köpfen“, schmunzelt Arne Siller. Der Landschaftsarchitekt aus Kiel erklärt kurz, was es mit dem rötlich-braunen Granulat auf dem leuchtendgrünen Kunstrasen auf sich hat. „Reiner Naturkork“, versichert er. Und davon verteilen sich auf dem Fußballplatz rund 15 Tonnen.

Der Kork ist nur ein verschwindend kleiner Teil des Materials, der für das neue Wilstermarsch-Stadion bewegt wurde. „Es ist schon eine besondere Baustelle“, meint Dieter Ehlers von der auf Sportstättenbau spezialisierten Firma Weitzel. Deren Mitarbeiter sind hier seit Mai fast im Dauereinsatz. Und trotz widriger Wetterbedingungen haben sie es geschafft, die Anlage fast fertig zu bekommen. Nach einer Teilabnahme soll hier voraussichtlich ab Mitte Dezember der Ball rollen. Gleich im neuen Jahr könnte der Spielbetrieb beginnen. Im Frühjahr folgt nach kleineren Restarbeiten dann die große Einweihungsfeier. Ehlers, Architekt Siller und auch Roman Stöckmann vom Bauamt Wilstermarsch sind davon überzeugt, dass der Sport in Wilster dann über eine Sportstätte verfügt, die in weitem Umfeld Ihresgleichen sucht. Die Ausstattung mit LED-Flutlichtern sei im Norden bislang sogar einmalig.

Das Trio trifft sich seit Monaten regelmäßig auf der Baustelle, um Details und die jeweils nächsten Schritte abzusprechen. An diesem Tag sind auch noch Mitarbeiter des Osnabrücker Labors Lehmacher vor Ort. Mit speziellen Prüfmethoden testen sie, ob der neue Untergrund für die Wilsteraner Sportler alle Normen erfüllt. So lässt Matthias Schucht aus exakt zwei Metern Höhe einen original Fifa-Fußball auf das satte Grün fallen. „So messen wir das Sprungverhalten des Balles“, erklärt er. Zuvor hatte er den Ball bereits über eine Rampe rollen lassen und das Rollverhalten vermessen. Auch hier waren alle Ergebnisse im Lot. Mit einem an einem Messgerät befestigten Sportschuh hat er zudem geprüft, ob der Kunstrasen im Eifer des Gefechts die erforderlichen Kräfte abbaut und auch bei Drehbewegungen keine schmerzhaften Folgen für die Kicker nach sich zieht. Auch hier waren alle Werte im grünen Bereich.

„Es macht richtig Spaß auf dieser Baustelle“, freut sich auch Planer Arne Siller. Das liege aber auch an dem optimalen und unkomplizierten Zusammenspiel aller beteiligten Akteure.

Die Arbeiten im neuen Wilstermarschstadion sind jetzt jedenfalls im Endspurt. Nur ein paar Arbeiten an den Außenanlagen und die Linien auf der neuen Laufbahn fehlen noch. Hier wird später noch ein dünner Kunststoffbelag aufgetragen, wofür allerdings ein paar trockene Tage gebraucht werden. Schon jetzt können Leichtathleten sich hier aber austoben. Zum Abschluss sollen dann auch noch drei neue Tore die Eingangsbereiche schmücken. Die massive Zaunanlage steht schon. „Wir wollen auch einen harmonischen Übergang zum Sportplatz Büttel schaffen“, kündigt Roman Stöckmann die Abrundung des neuen sportlichen Aushängeschilds an. Auch bei den Kosten bewegen sich Stadt, Planer und Baufirma im grünen Bereich. Stöckmann nannte zuletzt im Bauausschuss Baukosten von 1,77 Millionen Euro. Damit liege man sogar noch 75 000 Euro unter der maximalen Fördersumme.

Einer, der die Baufortschritte im Stadion so zu sagen von seinem Arbeitsplatz aus verfolgen kann, ist Günter Lake. Der Sportlehrer an der Gemeinschaftsschule ist begeistert von der hochmodernen Anlage. Das Wilstermarschstadion wird nicht nur von den beiden großen Sportvereinen der Stadt, dem SV Alemannia und dem MTV, sondern auch von den Schülern genutzt. Stadion, Sporthalle, Schwimmbad – Sportlehrer Lake findet die Möglichkeiten zur Leibesertüchtigung in Wilster in dieser Kombination geradezu einmalig. „Ich will hier auch gar nicht mehr weg“, freut er sich über optimale Arbeitsbedingungen. Freuen dürfte sich auch der Vater von Arne Siller. Der hatte vor 40 Jahren den Bau des ersten Wilstermarschstadions unter seinen planerischen Fittichen. Sein Sohn ist überzeugt: „Er kommt bestimmt zur Einweihung.“