Verkehrsentlastung für Horst : Endlich: Grenzweg wird geplant

Bisher endet die Straße am Gewerbegebiet – jetzt soll der Grenzweg ausgebaut werden und für Entlastung sorgen.

von Joachim Möller

08. Juli 2019, 11:42 Uhr

Horst/Elmshorn | Der Ausbau des Grenzwegs kann geplant werden. Der Steinburger Kreistag hat in nicht-öffentlicher Sitzung beschlossen, die Projektplanung an die Egeb-Wirtschaftsförderungsgesellschaft zu vergeben.

„Nun kann ein langjähriges Projekt endlich abgearbeitet werden“, sagt Otto Carstens, Dezernent bei der Kreisverwaltung. Zum 1. Oktober könne ein Projektplaner eingestellt werden. Anschließend werde es ein Planfeststellungsverfahren geben. Carstens hofft, dass das Grenzweg-Projekt ohne Gerichtsverfahren realisiert werden kann.

Bis zum ersten Spatenstich werden aber sicherlich noch einige Jahre ins Land gehen. Ottosd Carstens, Dezernent der Steinburger Kreisverwaltung

Die geplante Ortsumgehung führt von der so genannten „Wegespinne“ Horster Landstraße/Kiebitzreiher Chaussee/Dovenmühlen in Horst-Hahnenkamp über die Bahnstrecke hinweg bis zur Max-Planck-Straße in der Gemeinde Horst, in deren Verlängerung die Autobahnauffahrt Horst/Elmshorn an der A 23 liegt.

Förderzusage im Frühjahr

Gefordert wird der Grenzweg in der Region seit vielen Jahren. Eine Zusammenarbeit zwischen Elmshorn, Horst, Klein-Offenseth Sparrieshoop und den Kreisen Steinburg und Pinneberg ist lange vereinbart. Doch das Land gab bisher keine Förderzusage. Diese kam erst im Frühjahr.

Letzte Hürde war dann der Vertrag mit der Egeb, die das Projekt mangels Planer bei Kreis und Land übernehmen soll.

Der neue Grenzweg beinhaltet neben der Straße auch eine Brücke über die Bahnstrecke. Die Kosten liegen bei 10, 5 Millionen Euro, 70 Prozent davon trägt das Land: 5,64 Millionen Euro sind ursprünglich als Kostenanteil veranschlagt worden, mittlerweile geht man von 8,5 Millionen Euro aus.

Nach gut 20 Jahren sind wir mit dem Grenzwegprojekt jetzt einen guten Schritt weiter. Jan Plöger, Bürgermeister

Die Förderzusage des Landes und der Beschluss des Kreistages sorgen beim Horster Bürgermeister Jan Plöger, der auch CDU-Ortsvorsitzender ist, für Freude. „Nach gut 20 Jahren sind wir mit dem Grenzwegprojekt jetzt einen guten Schritt weiter und können in die Realisierungsphase dieser wichtigen Maßnahme für den Ort und besonders die Entlastung des Verkehrs innerorts treten.“ Sein Vorgänger Peter Harder habe unermüdlich für das Projekt gekämpft und die Horster CDU habe es hartnäckig weiter verfolgt. „In Zusammenarbeit mit der Kreis-CDU, dem Elmshorner CDU-Ortsverband und mit großer Unterstützung des Landtagsabgeordneten Hans Jörn Arp ist es uns gelungen, dass dieses Projekt nun endlich umgesetzt werden kann.“

Es wartet noch viel Arbeit

Er hoffe, so Plöger weiter, „dass wir zügig und gründlich in die Planung gehen können, damit wir schnell eine Reduzierung des Verkehrs in Horst, speziell im Mühlenweg, in der Bahnhofstraße und im Horstheider Weg sowie eine gute Anbindung des Gewerbegebietes herbeiführen.“ Bis dahin wartet viel Arbeit auf alle Beteiligten.