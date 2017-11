Fährverbindung Brunsbüttel/Cuxhaven : Endgültiges Aus für Elbfähre

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

von Tobias Stegemann

erstellt am 27.Nov.2017 | 12:21 Uhr

Der letzte Funken Hoffnung ist erloschen. Vorerst wird es keine Fährverbindung mehr zwischen Brunsbüttel und dem niedersächsischen Cuxhaven geben. „Die Elb-Link Fährgesellschaft mbH hat heute beim Amtsgericht Cuxhaven die Eröffnung des Insolvenzverfahrens beantragt“, heißt es in einer Pressemitteilung. Alle Versuche einer Zwischenfinanzierung seien gescheitert. „Jetzt werden unsere Mitarbeiter noch vor Weihnachten in die Arbeitslosigkeit gehen“, so Geschäftsführer Bernd Bässmann.

Die Fährroute wurde erst im Mai als Interimslösung von der insolventen Vorgängergesellschaft übernommen. Im Rahmen der Übernahme gab es nennenswerte Einschnitte und Verbesserungen, um die Rentabilität zu steigern. Neben verstärktem Marketing, neuem kundenfreundlichen Buchungssystem und kürzerer Fahrtzeit setzte die Elb-Link Fährgesellschaft auf eine Ein-Schiff-Strategie. Damit reduzierte sich zwar die Anzahl der Abfahrten, die Auslastung konnte jedoch erheblich gesteigert werden.