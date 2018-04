Der Frühling hat endlich unverkennbar Einzug gehalten. Über die warmen Sonnenstrahlen haben sich zwei Hunde vermutlich nicht gefreut. Sie saßen über Stunden in einem Kleinwagen in der prallen Sonne. „Sehr empört“ ist darüber ein Leser, der die Polizei alarmierte. „Als endlich die Besitzerin auftauchte , tat es ihr noch nicht einmal leid“, ärgert sich der Itzehoer. An das Verantwortungsbewusstsein aller Tierhalter appelliert mit ihm nachdrücklich: