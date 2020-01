Neujahrsempfang in Krempe : Empfang und Neubürgermesse unter einem Dach

In der Willi-Steinmann-Halle präsentieren sich Vereine und Institutionen beim Neujahrsemfpang interessierten Bürgern.

19. Januar 2020, 15:46 Uhr

Krempe | Einen Neujahrsempfang der ungezwungenen Art erlebten die Kremper am Sonntag in der Willi-Steinmann-Halle. Seit 1992 gebe es den Empfang, sagte Bürgermeister Volker Haack in seiner Ansprache. Erst im Rathaussaal, ehe aus Platzgründen der Umzug in die Steinmann-Halle erfolgte. Im Vorjahr gab es vor dem Empfang noch eine Neubürgermesse. Die wurde diesmal in den Neujahrsempfang integriert. So wolle man weg-kommen „vom steifen Ablauf“, betonte Haack.

1100 Handzettel hatten der Bürgermeister und sein Organisationsteam im Vorfeld verteilt, um möglichst alle Kremper Bürger persönlich einzuladen. 150 Neubürger wurden angeschrieben, von denen sich etliche auf den Weg in die Sporthalle machten. 24 der insgesamt etwa 35 Kremper Vereine nutzten die Chance, ihr Angebot an Infoständen vorzustellen, angefangen bei den Kindergärten über Feuerwehr, Seniorenbeirat und Pfadfinder bis hin zu den in der kleinen Marschenstadt aktiven politischen Gruppen und Parteien.

Freuen durfte sich Haack über viele prominente Gäste beim Neujahrsempfang, angefangen bei Landrat Torsten Wendt und Kreispräsident Peter Labendowicz über Amtsvorsteher bis hin zu Bürgermeister-Amtskollegen aus den Nachbargemeinden. Statt eines Rückblicks wagte Haack einen Ausblick auf das gerade begonnene Jahr. Kultureller Höhepunkt in Krempe dürfte Ende Oktober ein größtenteils mit EU-Geldern finanziertes europäisches Partnerschaftstreffen werden.



Große Investitionen





Ansonsten werde in Krempe viel gebaut, unterstrich Haack. Rund 400.000 Euro wolle sie Stadt in die Sanierung des Rathauses investieren, das 2020 runde 450 Jahre alt werde. Geplant sei unter anderem die komplette Erneuerung der Küche, so Haack. Für die 1984 gebaute große Sporthalle stehe eine etwa eine Million Euro teure Grundsanierung an, für die nun ein Konzept erstellt werden müsse. Auch die Schulküche soll auf Vordermann gebracht werden. Die Projekte sollen durch Kredite und eine Erhöhung der Grundsteuer finanziert werden.