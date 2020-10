Kein Thema für Laien : Elterngeld: Vorträge in Kellinghusen und Glückstadt informieren über Möglichkeiten

Gemeinsam mit den Volkshochschulen in Kellinghusen und Glückstadt zeigen Pro Familia und die Beratung Frau und Beruf die vielfältigen Optionen auf.

von Grischa Malchow

13. Oktober 2020, 16:51 Uhr

Glückstadt/Kellinghus. | Der Ärger ist im Nachhinein oft groß. Dann kommen Sätze wie: „Ach, so hätte ich das machen können.“ Ausgesprochen werden sie von Eltern, die bereits Elterngeld bezogen haben, aber offenbar nicht über alle Möglichkeiten informiert waren.

Zwei Stunden für werdende Eltern

Die Egeb-Beratungsstelle Frau und Beruf und Pro Familia wollen solchen Situationen vorbeugen. In Kooperation mit den Volkshochschulen Kellinghusen und Glückstadt bieten sie für werdende Eltern zwei Vorträge zu dem Thema an: am 28. Oktober in der Gemeinschaftsschule Kellinghusen sowie am 5. November bei der VHS Glückstadt (jeweils zwischen 19 und 21 Uhr). Nadja Borlinghaus von Pro Familia sagt:

„Meine Erfahrung aus acht Jahren Beratung zeigt, dass viele Fragen zu dem Thema auftauchen, die für Laien nicht zu beantworten sind.“

Sie wird die Vorträge gemeinsam mit Astrid Nielsen von der Beratungsstelle Frau und Beruf halten. Sie stellen das Gesetz sowie die Möglichkeiten vor und beantworten allgemeine Fragen. Details können in einer persönlichen Beratung besprochen werden.

Viele Optionen für flexible Gestaltung

Wenn Eltern ihr Kind nach der Geburt betreuen, fehlt in der Regel Einkommen. Das Elterngeld soll diesen Verdienstausfall ausgleichen. Mit dem „Elterngeld Plus“, das seit einer Gesetzesänderung im Jahr 2015 existiert, sowie dem Partnerschaftsbonus gibt es zeitlich, beruflich und finanziell jedoch viele Optionen für eine flexible Gestaltung. Astrid Nielsen:

„Das Gesetz beinhaltet so viele Möglichkeiten. Deswegen ist es so kompliziert.“

Gerade im ländlichen Bereich seien Lösungen, bei denen sich Mütter und Väter die Elternzeit flexibel aufteilen, noch selten. Fehlende flächendeckende Krippenbetreuung und weite Wege zählen zu den Gründen. Doch oft herrscht auch einfach Unsicherheit – zum Beispiel darüber, was die Unterschiede zwischen Basiselterngeld und Elterngeld Plus angeht. „Man kann da aber auch variieren und kombinieren“, sagt Nielsen.

Auch Kurzarbeit ist Thema

Häufig gibt es auch Fragen dazu, wie sich das Elterngeld steuerlich auswirkt und ob der Antrag noch nachträglich geändert werden kann. Das Internet ist in solchen Fällen nicht immer ein guter Ratgeber. „In Foren sind teilweise Beiträge, die veraltet und falsch sind“, sagt Nadja Borlinghaus, die auch über die Besonderheiten im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie wie etwa Kurzarbeit und systemrelevante Berufe informieren wird.

Eine Anmeldung ist erforderlich. Für den gebührenfreien Vortrag in Kellinghusen unter 04822/376730 sowie info@volkshochschule-

kellinghusen.de

In Glückstadt wird eine Gebühr in Höhe von 5 Euro fällig. Kontakt: 04124/81079 sowie per Mail an info@vhs-glueckstadt.de