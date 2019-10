Eltern auf den Barrikaden

von Andreas Olbertz

08. Oktober 2019, 12:39 Uhr

Hohenfelde | Mit einem Schulstreik drohen Elternvertreter aus Hohenfelde, weil ihrer Meinung nach unhaltbare Zustände in der Grundschule in der kleinen Gemeinde und den weiterführenden Schulen in Horst herrschen. Sie fordern vor allem umgehend die Besetzung der Hauptlehrerstelle an der Grundschule Hohenfelde und bessere Busverbindung nach Horst. Sie werfen der Gemeindevertretung in Horst und dem Kollegium der Horster Volksschule mangelnde Zusammenarbeit vor.