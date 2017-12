Elmshorner Popchor singt in St. Michaelis

vergrößern 1 von 2 Foto: sh:z 1 von 2

Ein stimmungsvolles Weihnachtskonzert verspricht der Elmshorner Popchor Tuxedo Junction den Besuchern in der St. Michaelis-Kirche in Wellenkamp. Sonnabend, 16. Dezember, ist er zu Gast mit alten und modernen, bekannten und weniger bekannten Weihnachtsliedern sowie Songs, die Bezug zu Weihnachten haben. Der Chor umfasst rund 35 Sängerinnen und Sänger unter Leitung von Marion Elm, am Klavier begleitet von Vladimir Ney. Beginn um 19.30 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Ein Teil der Einnahmen wird der Kirche gespendet.

Karten für 10 Euro, ermäßigt 7 Euro, gibt es im Kirchenbüro, beim Stadtmanagement Itzehoe, bei den Chormitgliedern und an der Abendkasse.