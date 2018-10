Freizeit in Glückstadt : Elke Slotta sucht Mitstreiter beim Boulen

Im Rahmen der Interkulturellen Woche bot Elke Slotta in Glückstadt einen Boule-Schnupperkurs an.

von shz.de

07. Oktober 2018, 16:56 Uhr

Zum Boule-Schnupperkurs hatte Elke Slotta im Rahmen der Interkulturellen Woche eingeladen. „Ich hoffe immer noch, in Glückstadt eine kleine Boule-Gruppe aufbauen zu können“, sagt die Glückstädterin. Sie selbst spielt bereits seit einigen Jahren diese vor allem in Frankreich beliebte Ballsportart.

Beim Schnupperkurs auf der Docke stellte sich dann schnell heraus, dass Boule für jeden attraktiv ist: Alt wie Jung und sogar Menschen mit Handicap können daran ihren Spaß haben. Das bewies Teilnehmerin Veronika Mordhorst, die die kleinen Kugeln sogar vom Rollstuhl aus warf.

Auch ihr Mann Kay fand seinen Spaß am Boule-Spiel und stellte fest: „Das ist doch eigentlich die perfekte Sportart für Senioren.“ Und so versprach er der Kursleiterin, sich gleich einmal umzuhören, ob die Senioreneinrichtungen in der Stadt daran Interesse hätten.

Zunächst wurden jedoch an der Docke die Kugeln geworfen. Dazu erklärte Elke Slotta das Ziel. Eine kleine bunte Kugel, das sogenannte Schwein, wird zuerst geworfen. Danach versucht jeder Mitspieler mit seinen drei Kugeln, jede rund 600 Gramm schwer, möglichst dicht an diese heranzukommen. Gewinner ist, wer am nächsten dran ist. Erlaubt ist es dabei, sowohl andere Kugeln als auch das Schwein mit der eigenen Kugel aus dem Weg zu schießen. Ganz einfach in den Regeln also. Und noch dazu weder mit viel Aufwand noch mit viel Anstrengung verbunden. „Für die älteren Spieler gibt es sogar einen Magneten, mit dem die Kugeln ohne Bücken vom Boden aufgenommen werden können“, zeigte Elke Slotta. Und auch die Kosten für die Sportart sind mit rund zehn Euro für einen Satz von drei Kugeln gering.

Elke Slotta jedenfalls würde sich sehr freuen, wenn sich in Glückstadt ein paar Interessierte finden würden, die, einfach so zum Spaß, mit ihr Boule spielen möchten. Für Infos steht sie gern auch telefonisch unter 04124/608421 oder per Mail an s.slotta@gmx.net zur Verfügung.