Christdemokraten in Brokdorf : Elke Göttsche bleibt CDU-Vorsitzende

Die Brokdorfer Christdemokratin wurde einstimmig im Amt bestätigt.

30. April 2019, 16:56 Uhr

Brokdorf | Elke Göttsche bleibt Vorsitzende des CDU-Ortsverbands Brokdorf. Während der Jahresversammlung in der Gaststätte Sell wurde sie ebenso wie Schriftführer Hans Gerdes einstimmig wiedergewählt. Neben den Wahlen standen die Ehrungen im Mittelpunkt: Für 45-jährige Parteizugehörigkeit wurde Peter Bielenberg geehrt, für zehnjährige Parteizugehörigkeit Heiko Bolling sowie Jürgen Stoever.

Zu Beginn der Versammlung hatte Elke Göttsche zunächst auf das Ergebnis der Kommunalwahl 2018 zurück geblickt. Die CDU Brokdorf hatte sechs Sitze im Gemeinderat errungen und stellt in der neuen Legislaturperiode wieder die Mehrheit, habe sich in den Ausschüssen gut positioniert. Sie wies dann auf die bevorstehenden Aufgaben hin: unter anderem der Umbau des Schwimmbades und die damit verbundene Förderung durch Land und Bund. Dabei erfährt die Gemeinde starke Unterstützung auch durch Mark Helfrich. Der CDU-Bundestagsabgeordnete war Gast in der Jahresversammlung. Weitere Themen waren das Dorfentwicklungskonzept, die geplanten Strom- und Gastrassen an der Gemeinde vorbei sowie der Status des Neubaugebietes. Dort sind acht Grundstücke verkauft und vier weitere auf der Warteliste.

Jörg Schmidt berichtete aus der Fraktionsarbeit, Olaf Stahl aus der Arbeit im Kreistag. Er sprach die Themen Kreisumlage, Digitalpakt des Bundes, den Kreistagsneubau sowie die gewünschte bessere Ausstattung der Kitas an. Und Mark Helfrich erzählte von seiner Arbeit in Berlin und erläuterte die anstehenden Projekte an der Westküste wie Ausbau der B 5, die Elektrifizierung der Bahnstrecke nach Brunsbüttel, das geplante LNG-Terminal in Brunsbüttel und den Standort Itzehoe für die Forschungsfertigung von Batteriezellen. Der Gemeine Brokdorf versprach er weiter vollen Einsatz für die Förderung des Freibads.