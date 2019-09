Ungesichert vor dem Haus abgestellt : Elektroroller in Itzehoe gestohlen

Abgeschlossen war er nicht – nun ist ein Elektro-Motorroller aus der Itzehoer Friedrich-Ebert-Straße verschwunden.

von Delf Gravert

17. September 2019, 13:28 Uhr

Itzehoe | Einen elektrisch betriebenen Motorroller im Wert von etwa 4000 Euro haben bisher unbekannte Diebe in der Nacht zu Montag in der Friedrich-Ebert-Straße gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, stand der Roller der Marke Niu ungesichert vor dem Haus Nummer 21 und wurde in der Zeit von Sonntag, 20 Uhr, bis Montag, 2 Uhr, gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.



Hinweise: 04821/6020

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?