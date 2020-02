Feuerwehr Glückstadt : Elektrische Kerze löst Feueralarm aus

Was aussah wie ein Wohnungsbrand, entpuppte sich zum Glück als flackernde Elektro-Kerze.

24. Februar 2020, 16:16 Uhr

Glückstadt | Feuerschein in einer Obergeschosswohnung des historischen Salzspeichers am Binnenhafen. Mit dieser Alarmmeldung hat die Elmshorner Rettungsleitstelle Sonntagabend kurz vor 21.30 Uhr die Feuerwehr in Marsch gesetzt.

Einsatzort war dann jedoch nicht der Salzspeicher, sondern ein gegenüber stehendes Gebäude. Schnell stand für Brandbekämpfer fest, dass es in der besagten Wohnung nicht brennt.

Kerze flackerte im Genster

Vielmehr hatte nach Angaben von Wehrführer Ties Tießen der Wohnungsinhaber eine elektrische Flackerkerze in sein Wohnzimmerfenster gestellt.

Ein gegenüber dem Hafen am Rethövel wohnender Glückstädter schätzte die Gemütlichkeit als Feuerschein ein, alarmierte die Feuerwehr, begab sich auf die andere Hafenseite und wartete dort auf deren Eintreffen.

Alles richtig gemacht

Ties Tießen nahm den Anruf des Zeugen zum Anlass und erklärte diesem, alles richtig gemacht zu haben. Auch würden solche Einsatzentwicklungen weder für den Anrufer noch für den Kerzenaufsteller finanzielle Folgen haben.

„Berechtigt klingende Notrufe werden selbstverständlich nicht als gebührenpflichtige Einsätze abgerechnet“, sagte der Wehrführer.