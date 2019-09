Brokdorfer gehört zum Elbjägerbund : Elbe: Jagdrevier seit 100 Jahren

Der Jägerverbund feiert das Jubiläum. Zum Hauptvorstand gehört auch der Brokdorfer Georg Suhr.

26. September 2019, 17:00 Uhr

Brokdorf/ Volsemenhusen | Seit 100 Jahren gibt es den Elbjägerbund. Und bereits seit 20 Jahren gehört ein Brokdorfer zum Hauptvorstand: Georg Suhr vertritt dort Schleswig-Holstein. Er ist ebenso wie Thomas Ramke für Hamburg Stellvertreter von Ulf Lorenzen. Der Vorsitzende kommt aus Niedersachsen. Laut Satzung setzt sich der Vorstand immer aus jeweils einem Vertreter der drei Bundesländer zusammen. Gemeinsam mit den Mitgliedern feierten sie das Jubiläum des Elbjägerbundes, dessen Gründung auf einer mündlichen Überlieferung fußt. Ulf Lorenzen erzählte in seinem Grußwort von kuriosen Vorgängen und spannenden Einträgen in den Protokollbüchern.

Demnach wurde einst ein Jäger in seinem Boot auf der Elbe mit mehreren Schüssen aus einem 98er Karabiner beschossen, allerdings nicht getroffen. Das sollen Jäger und Fischer zum Anlass genommen haben, eine Vereinigung zu gründen. Die Elbfischer verdingten sich übrigens mit der Jagd ihren Lebensunterhalt während der Wintermonate. Am 22. November 1919 wurde der Verbund in Blankenese gegründet, was in Volsemenhusen/Dithmarschen mit einem Fest gewürdigt wurde.

Das Jagdgebiet verläuft zu beiden Elbseiten von Hamburg bis Friedrichskoog, nur eingeschränkt durch den Nationalpark Wattenmeer und Naturschutzgebiete. Gejagt wird auf dem Wasser lebendes Federwild (Enten und Gänse) sowie Prädatoren, also Füchse und Hasen, die durch Löcher den Deichschutz gefährden. Gejagt werden darf ab der Kante des mittleren Tidehochwassers (MTHW) in Richtung Wasser. „Die Elbjäger haben keine regelmäßigen Jagden, sondern gehen unabhängig voneinander auf Einzeljagd“, erklärte Georg Suhr, der zu den 17 Elbjägern im Bezirk St. Margarethen gehört. Die beste Zeit sei bei auflaufend Wasser im Morgengrauen. „Wenn die MTHW-Grenze erreicht ist, können wir Füchse, Marderhunde oder Hasen bejagen, die nicht nur die Deiche unterhöhlen, sondern auch zum Beispiel den Bruterfolg der Seeschwalben-Kolonie vor Neufeld gefährden“, führte er weiter aus. Ulf Lorenzen bekräftigte: „Der Jäger dient der Natur und wird das auch weiterhin tun.“

Zum erweiterten Vorstand gehören übrigens die Vorsitzenden der acht Gruppen Dithmarschen, St. Margarethen, Glückstadt, Uetersen, Blankenese, Finkenwerder, Stade und Wischhafen. Insgesamt sind im Elbjägerbund zirka 165 aktive Mitglieder organisiert, ein großer Teil hatte sich mit Partnern zur Feier des 100-jährigen Jubiläums zusammengefunden. Die etwa 150 Gäste wurden vom Kreisbläsercorps Steinburg unter der Leitung von Gunda Mohr mit Jagdsignalen, Fanfaren und Märschen begrüßt.