Elbe Eis Stadion: Super Saisonstart trotz Corona

Avatar_shz von shz.de

18. Oktober 2020, 17:14 Uhr

Brokdorf | Das erste Saisonwochenende des Elbe Eis Stadions (EIS) in Brokdorf war ein großer Erfolg – trotz der Corona-Hygieneauflagen und den erforderlichen Online-Registrierungen. „Am Samstag waren wir voll ausgebucht“, freute sich Lutz Stüven. Zwar kam es am Sonnabend wegen der neuen Registrierungssoftware zu langen Warteschlangen, am Sonntag lief aber alles reibungslos. Jeden Sonnabend wird es zwei und jeden Sonntag drei Zeitblöcke für Laufzeiten mit je zwei Stunden geben.

Sinja nutzte den ersten „EIS-Sonntag“, um ihren neunten Geburtstag nachzufeiern. Nach der Laufzeit konnten die Kinder mit Sinjas Vater Riever Nagel (Foto) am Geburtstagstisch feiern, bevor die Halle für die zweite Eislaufzeit geöffnet wurde. Die zusätzliche Zeit in der Gastronomie wird auch allen anderen Besuchern geboten.