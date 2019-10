Herbstdeichschau in der Wilstermarsch : Elbdeich bietet guten Schutz

Herbstschau fällt grundsätzlich positiv aus. Allerdings bereiten Wühlmäuse Probleme.

Avatar_shz von shz.de

23. Oktober 2019, 16:52 Uhr

Wilstermarsch | Trotz starker Mäuseplage – der Elbdeich entlang der Wilstermarsch ist in einem guten Zustand. Das ist das Ergebnis der Herbstdeichschau gestern zwischen Holstenreck beim Kernkraftwerk Brunsbüttel und dem Sperrwerk bei Wewelsfleth.

Schutz vor Hochwasser

Seit Jahrhunderten schützen Deiche die Menschen in der Wilstermarsch vor Sturmfluten. Sie zählen zu den wichtigsten Schutzmaßnahmen vor Überflutungen. Das machte gerade die groß angelegte Katastrophenschutzübung „Blanker Hans“ deutlich, bei der unter anderem ein drohender Deichbruch in der Elbgemeinde St. Margarethen simuliert wurde.

Ganzjährige Pflege

Um die Wahrscheinlichkeit, dass aus einer Übung ein Ernstfall wird, so gering wie nur möglich zu halten, sind Mitarbeiter des Landesbetriebs für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein (LKN-SH) ganzjährig mit der Pflege des Hochwasserschutzwalls beschäftigt.

Zwei Mal im Jahr lädt der in Husum ansässige Landesbetrieb zahlreiche Vertreter der in einem Katastrophenfall involvierten Behörden, Verbände und Institutionen zur gemeinsamen Deichschau auf die Deiche.

Dabei sammeln die Teilnehmer nicht nur eigene Eindrücke vom Zustand des Schutzbauwerkes, sondern nehmen auch die örtlichen Gegebenheiten wie beispielsweise unmittelbare Zufahrtsstraßen in Augenschein und betreiben wichtige Kontaktpflege.

Positives Fazit

Bei der routinemäßigen Herbst-Kontrolle des Elbdeiches entlang des rund 17 Kilometer langen Abschnitts der Wilstermarsch am Mittwoch, kam die Kommission zu dem einstimmigen Ergebnis: „Ein guter, wehrhafter Unterhaltungszustand.“

Erfolgreich verhindert worden seien Wachstum und Ausbreitung der Distel. Da Schafe, die mit Dornen versehene Pflanze nicht mögen und die Verbreitungsfläche der Pflanze weiträumig umgehen, wird in diesen Bereichen der Boden nicht wie an den übrigen Stellen verdichtet. Somit ist die stachelige Pflanze am Deich kein gern gesehener Gast.

Zu viele Wühlmäuse

Sorge bereitete den LKN-Mitarbeitern in diesem Jahr allerdings die starke Population der Wühlmäuse. Fiel das Aufkommen der kleinen Nager im Frühjahr noch sehr gering aus, trugen die trockenen Sommermonate zur deren schneller Vermehrung bei.

Diese buddeln nicht nur Löcher in die Deiche, sondern beschädigen auch die Grasnarbe. „Die Mäuse haben sich so stark vermehrt, dass wir mit Giftködern gezielt gegen die Tiere vorgehen mussten“, erklärte Siegfried Bornholdt, Baubetriebsleiter der LKN-Außenstelle Itzehoe.

Wolf noch kein Thema

„Das Thema Wolf ist bei den Schäfern, die ihre Tiere auf unseren Deichen laufen haben, glücklicherweise noch nicht angekommen“, zeigte sich Oberdeichgraf Klaus-Peter Krey erleichtert.

Sorgen um den Verlust der tierischen Küstenschutzhelfer macht sich daher auch das Landesamt für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein derzeit nicht.

Als positiv wertete Krey den Bau der etwa 24 Hektar großen Unterwasserablagerungsfläche Höhe Brokdorf für die Sicherheit des Elbdeiches in diesem Bereich.

Etwa 670.000 Kubikmeter anfallendes Baggermaterial aus der Verbreiterung und Vertiefung der Elbe sollen dort eingebracht werden.

Ob es durch den veränderten Tidenhub und andere Fließgeschwindigkeit der Elbe bei Extremwetterlagen zu Problemen bei der Entwässerung der tiefer gelegenen Landflächen der Wilstermarsch kommen könnte, gelte es zu beobachten.