Strassenausbau bleibt Reizthema : Eklat bei Ausschuss-Neubesetzung

Nachdem sich die Ratsmitglieder Carsten Musial und Bianca Lüke mit der Wählergemeinschaft Freie Wähler von der Wählergemeinschaft Freie Wähler Krempe (FWK) als Fraktion abgespalten hatten, hatte die FWK deren Abberufung aus allen Ausschüssen gefordert. Darum wurden Neubesetzungen notwendig, Vorschlagsrechte lagen auf Seiten der Wählergemeinschaften. In einem Punkt sorgte dies für einen Eklat in der Ratsversammlung. Unter anderem wurde Martin Haase – Anwohner des Ostlandwegs und einer der Kritiker der bislang geplanten Straßenbaumaßnahmen – als bürgerliches Mitglied für die FWK neu in den Ausschuss für Bauwesen, Infrastruktur, Brand- und Umweltschutz gewählt. Die Fraktion der Bürgergemeinschaft Krempe (BGK) hatte einheitlich gegen die Nachbesetzung gestimmt. Reinhard Riemann, zweiter stellvertretender Bürgermeister, erklärte im Namen der BGK, warum. Die Fachausschüsse würden mit mehr als 20 Personen ehrenamtlich bekleidet, die wertvolle Freizeit opferten. Sicher müssten sie sich auch manchmal mit unbequemen Themen befassen. „Das liegt in der Natur der Sache.“ Es müsse auch mal gestritten werden. Nicht akzeptieren könne man Unterstellungen und Beleidigungen, wie sie von Ostlandweg-Bewohnern geäußert worden seien. Riemann nannte unter anderem Täuschungsvorwurf. Mit ihrem Votum wolle die Fraktion „Flagge zeigen“.

Trotzdem beglückwünschte Riemann Martin Haase zur Wahl – mit dem Hinweis, dass er als Anwohner beim Thema Ostlandweg im Ausschuss wegen Befangenheit den Saal verlassen müsse.

von Ilke Rosenburg

erstellt am 31.Aug.2017 | 11:19 Uhr