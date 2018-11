Eissportsaison ist in vollem Gange

von Volker Mehmel

09. November 2018, 13:57 Uhr

In der Brokdorfer Eissporthalle ist die Saison voll angelaufen. Nach der ersten Eisstocktrophy am Donnerstag geht es mit diesem Sport am 30. November weiter. Von 18 Uhr bis 19.45 Uhr können die Eis-Gäste nach vorheriger Anmeldung ganz ohne Schlittschuhe ihr Können unter Beweis stellen. Neun Bahnen für maximal 72 Personen stehen zum Eisstockschießen bereit.

Bereits morgen findet ein Eishockey-Regionalligaspiel in der Eishalle statt. Der HSV wird gegen Nordhorn antreten. Spielbeginn: 17 Uhr.

Immer dienstags besteht für die Eis-Besucher zudem die Gelegenheit, während des öffentlichen Eislaufens von 14 Uhr bis 18 Uhr mit den Icebyk Drift Trikes die Fähigkeiten im Driften auf dem Eis unter Beweis zu stellen.



>Infos: www.elbe-ice-stadion.de oder unter Tel.: 0 48 23 – 921 59 50.