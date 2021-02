Polizei warnt weiter vor zu dünnem Eis : Eisläufer haben Spaß in Itzehoe – drei Menschen brechen in Hohenlockstedt ein

Teich an der Lohmühle wurde abgesperrt, an den Malzmüllerwiesen herrscht viel Betrieb.

Itzehoe | Menschen auf Eisflächen – das sorgte am Wochenende laut der Polizei für „reichlich Einsätze“ im Stadtgebiet. „Gut frequentiert“ war wieder der Teich an den Malzmüllerwiesen. Regelmäßig fuhren die Ordnungshüter dort Streifen und wiesen per Lautsprecher-Du...

