Eiserne Hochzeit mit Frohsinn

von nr

18. September 2018, 12:11 Uhr

Das seltene Fest der Eisernen Hochzeit feiern heute Hermann und Erika Graf, geborene Möller, aus Kellinghusen. Beide Jubilare wurden 1929 in Kellinghusen geboren und gingen auch dort zur Schule.

Erika Graf war bis 1949 in der Färberei Mohr und in der Firma Elsner als Kassiererin tätig. Hermann Graf besuchte von 1943 bis 1945 die Lehrerbildungsanstalt in Burg (Dithmarschen) und absolvierte danach eine Tischlerlehre bei Hermann Jäger in Kellinghusen, wo er noch bis 1950 als Geselle mitwirkte. Danach arbeitete er bis 1979 als Bautischler, vor der Rente zuletzt in Neumünster.

Beim Tanz in Rosdorf in dem Ausflugslokal „Waidmannsruh“ lernten die beiden sich näher kennen, und so wurde 1953 in ihrem Heimatort Kellinghusen geheiratet und in dem Elternhaus der Braut die Hochzeit gefeiert. Das Paar hat zwei Töchter und zwei Enkelkinder.

Trotz des hohen Alters kümmern sich beide noch um den Haushalt und Garten und freuen sich über Ernteerträge und die vielen Blumen.

Gefeiert wird das seltene Fest im Kreise von Familie und Freunden. Sein Kommen angekündigt hat auch der Männergesangsverein Frohsinn, dem Hermann Graf seit nunmehr 70 Jahren – inzwischen als Ehrenmitglied – angehört.