Neueröffnung : Einzug mit 300 000 Einzelartikeln

Es brummt und wuselt wie in einem Bienenstock im Inneren des Stör-Carrees. Die Vorbereitungen für die Neueröffnung des Modehauses Behrens & Haltermann (B & H) am Sonnabend (wir berichteten) laufen auf Hochtouren. Während in den unteren Stockwerken auch am Wochenende noch Handwerker gearbeitet haben, sind weiter oben im Gebäude bereits B & H-Mitarbeiter mit dem Einräumen der Ware beschäftigt.

Wird alles fertig bis zum Eröffnungstermin? „Der Termin steht, die Einladungen sind verschickt“, sagt Geschäftsführer Sven Haltermann. Rund 100 Mitarbeiter sorgen bis zum Ende der Woche dafür, dass etwa 300 000 Einzelartikel in den Regalen und an den Verkaufsständern platziert werden. Die allermeisten müssen buchstäblich von Hand drapiert werden. „Schüttware gibt es bei uns praktisch nicht“, erklärt Verkaufsleiterin Kathleen Oelschläger. Eingeräumt wird von oben nach unten, um den Staub der letzten Handwerkerarbeiten von der Ware fernzuhalten. „Wir haben im dritten Stock, wo wir künftig Spielwaren, Wäsche und Strümpfe, Kindermode und Einrichtungsartikel anbieten, begonnen“, sagt Oelschläger.

Im alten Stammhaus am La-Couronne-Platz arbeitet nur noch eine Notbesetzung. Der Übergang ist aber praktisch nahtlos. Donnerstagabend schließt B & H dort und eröffnet am Freitagabend mit einem Verkaufsevent für geladene Stammkunden am neuen Standort, bevor ab Sonnabend regulär in der Breiten Straße geöffnet ist. Was die Artikel angeht, ist es mehr ein Neustart als ein Umzug. „Etwa 95 Prozent der Ware, die wir jetzt einräumen, kommt nicht aus dem alten Geschäft, sondern direkt neu rein“, sagt Oelschläger. Grund ist zum einen der ohnehin anstehende Wechsel von der Sommer- zur Herbstkollektion bei der Bekleidung. Zum anderen nutzt B & H den Umzug für eine gründliche Überarbeitung des Sortiments, dass nun auf knapp 7000 Quadratmetern Verkaufsfläche angeboten wird. „Wir haben das neue Geschäft vom Sortiment her aufgebaut“, erklärt Haltermann. „Zuerst kommt die Frage, was man verkaufen möchte – daraus entwickelt sich dann, wie das Geschäft aufgebaut wird. Von einigen Dingen, die nicht mehr zeitgemäß waren, haben wir uns verabschiedet, andere Bereiche, die gut laufen, ausgebaut.“ Im Bereich der Damenmode sei beispielsweise die Marke Mango erstmals in Itzehoe vertreten, verrät Oelschläger.

Einen „Quantensprung“ habe B & H bei der Haustechnik gemacht, sagt der Geschäftsführer. „Die Grundlagen waren noch aus Zeiten von Karstadt relativ modern. Wir haben nun alles auf den aktuellen Stand gebracht mit LED-Lichttechnik, freiem W-Lan im gesamten Gebäude, neuer Musik- und Videotechnik und vielem mehr. „Im Schaltraum fühlt man sich ein bisschen wie bei Raumschiff Enterprise“, sagt Haltermann.

Auch bei der Einrichtung geht das Unternehmen neue Wege und will Abwechslung bieten: So ist die Sport- und Outdoor-Abteilung in einer Umgebung untergebracht, die an skandinavische Holzhäuser erinnert. Festliche Kleider können in einem Ambiente anprobiert werden, dass Assoziationen zu einem Ballsaal weckt. Offene Decken sollen alle Verkaufsräume höher und luftiger wirken lassen.

An einigen Stellen werden Stammkunden aber auch Altvertrautes wiederfinden: Das „Jeanswand“ genannte Holzregal aus dem alten Geschäft ist bereits mit an die Breite Straße umgezogen. „Das war eigentlich nicht geplant“, sagt Haltermann. „Doch da haben sich die Mitarbeiter durchgesetzt.“ Ohnehin laufe die Einrichtung der einzelnen Abteilungen jetzt in enger Abstimmung mit den Verkäufern. „Wir beziehen natürlich alle mit ein – schließlich kennen die Verkäufer unsere Kunden am besten.“ So seien beispielsweise auch die beliebten „Geburtstagskisten“ in der Spielwarenabteilung ausgebaut worden. „Die waren drüben immer knapp.“

Noch nicht ganz fertig wird zum Wochenende der hauseigene Parkplatz gegenüber des Theaters. „Den brauchten wir schlicht während des Umbaus als Lagerfläche für Material“, sagt Haltermann. Nach der Eröffnung bekommt er eine neue Asphaltdecke und wird künftig Platz für 70 Autos bieten. Am Eröffnungstag selbst erwartet die Kunden ein buntes Programm mit Live-Musik, Gewinnspielen, Modeschauen, Promotionaktionen und vielem mehr. Sven Haltermann: „Der größte Star am Sonnabend ist aber eindeutig das neue Haus selbst.“

von Delf Gravert

erstellt am 05.Sep.2017 | 05:00 Uhr