Nahversorgung in Itzehoe-Tegelhörn : Einkaufstaxi für Senioren vor dem Start

Ab dem 1. Oktober können Menschen über 60 zweimal die Woche vom Ostlandplatz zum Einkaufen fahren.

von Delf Gravert

25. September 2019, 17:34 Uhr

Itzehoe | Am kommenden Dienstag könnte es zum ersten Mal fahren: Das „Senioren-Mobil Tegelhörn“. Das Stadtmanagement hat jetzt Details zu der neuen Einkaufshilfe für Senioren aus dem Bereich Ostlandplatz bekannt gegeben.

Demnach fährt das Sammeltaxi vom Ostlandplatz ab Anfang Oktober immer dienstags und donnerstags zwei Touren: Am Dienstag geht es um 9.30 Uhr zum Langen Peter/Hanseatenplatz und um 15.30 Uhr zum Holstein-Center. Die Rückfahrt ist jeweils eine Stunde später. Am Donnerstag sind die Touren genau umgekehrt.

Benutzen können das Taxi Menschen über 60, sie müssen sich mit 2 Euro an den Fahrtkosten beteiligen. Die Stadt bezuschusst das Angebot zunächst für sechs Monate. Wichtig für alle Interessierten: Das Taxi fährt nur, wenn sich bis 15.30 Uhr am Vortag mindestens ein Fahrgast beim Stadtmanagement in der Breiten Straße 4 angemeldet hat. Möglich ist das persönlich, telefonisch oder per E-Mail.



>Anmeldung: 04821/9490120 oder info@mein-itzehoe.de.