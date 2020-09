Verkaufsoffener Sonntag in Glückstadt : Einkaufsbummel mit Kultur und Herbstschmaus

Buntes Programm am 4. Oktober. Eisenbahnen, Ausstellungen und deftige Speisen.

Avatar_shz von nr

29. September 2020, 13:44 Uhr

Glückstadt | Der Herbst zeigt sich in all seinen schönen Facetten. Damit die bunte Jahreszeit richtig genossen werden kann, laden die Glückstädter Einzelhändler am 4. Oktober von 13 bis 17 Uhr zum letzten regulären verkaufsoffenen Sonntag in diesem Jahr ein.

Nach dem Bummel durch die Geschäfte können sich die Besucher in den Restaurants und Cafés kulinarisch verwöhnen lassen. Typische Herbstspezialitäten stehen auf der Speisekarte: Deftige Speisen, wie Kürbis-Kartoffel-Eintopf oder Birnen, Bohnen und Speck.

Zudem gibt es Ausstellungen im Detlefsen-Museum, in den kleinen Glückstädter Ateliers. Und es werden von 14 bis 17 Uhr die Exponate im Stellwerk-Museum an der Christian-IV-Straße gezeigt. Eine Vorführung des Stellwerkbetriebs (Simulation) ist dort das Highlight des Besuchs. Auch dürfen die Besucher sich gegenüber dem Bahnhof den historischen Museumszug ansehen. Zu sehen sind 100 Jahre alte Eisenbahn-Museumsfahrzeuge mit der Diesel-Lok V20 036 auf dem Gleis 305. Auch werden Draisinenfahrten angeboten.

Passend zu den kürzer werdenden Tagen startet außerdem um 14 Uhr an der Touristinformation der Rundgang „Dunkle Zeiten“, der die düsteren Aspekte der Stadtgeschichte ans Tageslicht bringt. Ein Rundgang mit Gänsehautgarantie.



>Informationen: Glückstädter Touristinformation, Große Nübelstraße 31, telefonisch unter 04124-93 75 85 oder im Internet unter www.glueckstadt-tourismus.de.