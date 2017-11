Hochhaus in Itzehoe : Eingesperrt in den eigenen vier Wänden

vergrößern 1 von 3 Foto: Ruff 1 von 3

von Delf Gravert

erstellt am 02.Nov.2017 | 05:00 Uhr

Einkaufen gehen, den Hund Gassi führen, den Müll rausbringen – ganz normale Dinge sind für Silvia Schmidt und ihre Mutter Hannelore Friesicke ein Riesenproblem. Die beiden Itzehoerinnen leben im Hochhaus an der Brunnenstraße und sind beide gehbehindert. Die Frauen sind auf die zwei Fahrstühle im Haus angewiesen. Doch die fallen oft aus. „Wir gehen kaum noch vor die Tür“, sagt Schmidt.

Seit mehreren Jahren leben Mutter und Tochter in dem Hochhaus, Schmidt im 14., ihre Mutter im 7. der insgesamt 16 Stockwerke. „Die Wohnungen sind eigentlich sehr schön, doch die Zustände mit den Fahrstühlen sind unerträglich.“ Immer wieder seien die wegen mutwilliger Beschädigungen oder technischer Probleme außer Betrieb, mal für wenige Stunden, manchmal auch für längere Zeit. Seit knapp einem Jahr sei dies „Dauerzustand“, sagt Schmidt.

Ohne Rollator kann die 49-Jährige ihre Wohnung ebenso wie ihre Mutter nicht verlassen. Den Rollator über die Treppe zu wuchten, ist für beide unmöglich. Auch wenn die Fahrstühle funktionieren, beeinträchtigen die häufigen Ausfälle das Leben der beiden Frauen. „Wir haben Angst rauszugehen, weil wir nicht wissen, ob wir wieder zurückkommen“, sagt Schmidt. Jeder Arztbesuch oder Einkauf wird daher akribisch vorbereitet. Sie packe eine Notfalltasche mit Medikamenten, organisiere ein Ausweichquartier, sagt Schmidt. „Würden meine Kinder uns nicht unterstützen, würde es gar nicht gehen.“ Bei ihrer 83-jährigen Mutter ist die Sorge immer groß, ob der Pflegedienst zu ihr kommen kann. „Es muss etwas getan werden“, sagt Hannelore Friesicke. Schließlich wohnten viele ältere Menschen in dem Hochhaus.

Das bestätigt auch Dagmar März, Inhaberin eines im Haus ansässigen Pflegedienstes. „Übel“ sei die Situation für Bewohner, die schlecht zu Fuß sind oder im Rollstuhl sitzen – und das seien nicht wenige. Sie wisse von einem Mann, der schon im Keller übernachten musste, weil er nicht wieder in seine Wohnung kam, berichtet März. Mehrfach haben von ihr betreute Menschen wichtige Arzttermine nicht wahrnehmen können.

Beim Eigentümer des Hauses, der Berliner Immobiliengesellschaft Adler Real Estate, sind die Probleme bekannt. „Es stimmt, dass die Fahrstühle in der letzten Zeit leider häufiger ausgefallen sind“, sagt Unternehmenssprecher Rolf-Dieter Grass. Zum Teil sei Vandalismus Grund der Störung gewesen. Man bemühe sich stets um „rasche Behebung“. „Uns ist aber natürlich klar, dass auch kurzfristiger Ausfall für unsere Mieter sehr lästig ist.“ Deshalb sollen beide Aufzüge durch neue Anlagen ersetzt werden, so Grass. Eine entsprechende Ausschreibung sei bereits „in die Wege geleitet“. „Voraussichtlich wird mit der Erneuerung 2018 begonnen.“

Zu spät, meint Silvia Schmidt. Wenigstens Kameras könnten doch früher installiert werden, um von mutwilligen Beschädigungen der Fahrstühle abzuschrecken, sagt die Itzehoerin. Angesichts der immer wieder auftretenden Ausfälle der Fahrstühle, würde Schmidt gerne ausziehen. Eine passende Wohnung hat sie bisher aber nicht gefunden. „Ich suche nach diesen Erfahrungen natürlich etwas im Erdgeschoss.“ Angebote in Itzehoe gibt es zwar, aber nicht in der Preislage der Frührentnerin. „Ich muss leider bei der Miete Unterstützung vom Amt beziehen und zu den dortigen Sätzen gibt es praktisch keine Wohnungen.“ Außerdem möchte die Itzehoerin weiter in der Nähe ihrer Mutter wohnen, sucht also gleich zwei Wohnungen.

Doch selbst wer eine andere Wohnung finden würde, kann oft nicht einfach umziehen. „Wir reden hier ja über Menschen, die gesundheitlich eingeschränkt sind und nicht einfach mal schnell ihre Sachen packen können“, sagt Pflegedienstleiterin Dagmar März. Ihnen bleibe kaum etwas anderes übrig als auf den baldigen Einbau einer neuen Fahrstuhlanlage zu hoffen.