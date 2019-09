Interkulurelle Woche in Glückstadt : Eine Woche mit internationalem Flair

Am Sonnabend startet die Veranstaltungsreihe: Das Programm erstreckt sich bis zum 27. September.

19. September 2019, 13:16 Uhr

Glückstadt | Unter das Motto „Zusammen leben, zusammen wachsen“ haben die Organisatoren in diesem Jahr die Interkulturelle Woche gestellt. In Glückstadt stehen dazu vom 21. bis 27. September wieder einige Veranstaltungen auf dem Programm. Los geht es am 21. September mit dem Multi-Kulti-Kick, einem interkulturellen Fußballturnier für Jugendliche und Erwachsene ab 14 Jahren auf dem Sportplatz der Elbschule. Organisiert wird das Turnier vom Jugendzentrum, wo sich Interessierte auch anmelden können.

Ebenfalls an diesem Wochenende läuft auch der Workshop „Dänisch für Touristen“ in der Volkshochschule. Am Sonnabend und Sonntag jeweils von 10 bis 14 Uhr können Interessierte erste Kenntnisse der nordischen Sprache bei Dozentin Heidrun Faaborg erwerben. Der Kurs kostet 35 Euro und eine Anmeldung über die Volkshochschule ist notwendig.

Am Montag, 23. September geht es weiter mit dem Internationalen Frauenfrühstück. Im Beratungszentrum der Diakonie sind Frauen dazu eingeladen, gemeinsam ein Frühstücksbüffet zu gestalten und sich auszutauschen.

Auch am Montag läuft im Alten Kino der Dokumentarfilm „LeidenSchafft“ von Mirza Odabasi. Es geht um Hip-Hop aber auch um soziale Ungleichheit, Rassismus und die Auseinandersetzung mit der eigenen Identität. Der Regisseur steht im Anschluss zur Diskussion und für Fragen zur Verfügung.

Die Kleinen kommen dann am Dienstag, 24. September, voll auf ihre Kosten beim bunten Spielenachmittag im Familienzentrum. Von 13.30 bis 16.30 Uhr darf gespielt, gebastelt und gelacht werden. Außerdem wird wieder Ponyreiten angeboten.

Am Dienstagabend dürfen dann auch die Erwachsenen lachen – und zwar beim Comedy-Abend mit Allaa Faham. Der Mitbegründer des You-Tube-Kanals „German LifeStyle GLS“ und Co-Autor des Buches „Eingedeutscht- die schräge Geschichte unserer Integration“ liest und erzählt humorvolle Geschichten rund um das Thema Deutschland und Integration. Start ist um 19.30 Uhr im Alten Kino.

Am Donnerstag, 26. September gibt es ab 19.30 Uhr in der Stadtbücherei eine Talkrunde zum Thema „Mein Weg nach Glückstadt“. Und zum Abschluss der Interkulturellen Woche gibt es am Freitag, 27. September, um 19.30 Uhr das „Süper-Quiz“ im Alten Kino. Die Awo lädt ein zu Fragen um Allgemeinwissen, Geografie und Sprachen.

Weitere Informationen zur Interkulturellen Woche beantworten Rubén Fernández und Lena Vahl vom Fachbereich Familie, Bildung, Soziales und Integration der Stadt Glückstadt unter Telefon 04124/930328.