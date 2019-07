Einsatz für die Umwelt in Wulfsmoor : Eine Streuobstwiese wird herausgeputzt

Untere Naturschutzbehörde forderte wegen des schlechten Zustands der Ausgleichsfläche Nachpflanzungen an – und die Nachbarn packen mit an.

von Anna Krohn

05. Juli 2019, 10:44 Uhr

Wulfsmoor | Direkt vor der Haustür von Sebastian und Sonja Harm, die seit 2005 in der Straße Am Kamp in Wulfsmoor leben, gibt es seit vielen Jahren eine Streuobstwiese. Sie wurde angelegt, bevor die Familie dort hinzog. Der Zustand der Ausgleichsfläche für das Neubaugebiet ist jedoch nicht der beste, und das entging auch der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises bei der Auswertung von Luftbildern nicht.

Die meisten der 15 Obstbäume sind mehr Busch als Baum, sie wurden über viele Jahre nicht richtig beschnitten, waren auf den Luftbildern kaum noch zu erkennen. Deshalb wandte sich die Behörde im Februar an die Gemeinde, forderte Nachpflanzungen. Jetzt soll die naturnahe Streuobstwiese schon bald eine Grundüberholung erhalten, in die das Ehepaar Harm und zwei weitere Ehepaare aus der Nachbarschaft mit eingebunden werden.

Bürgermeister Christian Lipovsek hatte sie gefragt, ob sie bereit wären, sich mit um die Streuobstwiese zu kümmern. „Wir machen es gerne. Ich bin zwar kein großer Umweltschützer, aber es ist wichtig, dass die Fläche, die eine wichtige Funktion hat, in einem guten Zustand bleibt“, so Sebastian Harm (42). „Und das ist ja mit einfachen Mitteln zu erreichen“, sagt seine Frau Sonja (41). Im Herbst sollen vorerst 13 neue Bäume – alte, regionale Sorten von Apfel, Birne und Zwetschge – gepflanzt werden, „und wir werden sie wässern, gucken, ob alles in Ordnung ist, in Zusammenarbeit mit den Nachbarn“, so Sonja Harm.

Die beiden haben fünf Kinder, „und die werden auch mal eine Gießkanne in die Hand kriegen“, sagt ihr Mann. Wichtig sei, dass die neuen Bäume nicht verkümmern – so wie die alten Apfel- und Birnbäume. „Sie sind mickrig, wurden nie vernünftig gepflegt, einer ist abgestorben, ein anderer windschief. Wir gucken, wenn die neuen Bäume da sind, dass alles so wächst, wie es soll.“ Auch beim Beschnitt wollen sie helfen, und es sei auch geplant, dass sie beim Mähen – auf schonende Weise mit einem Balkenmäher – mit anpacken. „Das alles ist kein großer Aufwand.“

Intensiv begleitet wird das Projekt, das die Gemeinde finanziert, von Landschaftsplaner Frank Steiner, der außerdem Projektleiter Streuobst beim Nabu Schleswig-Holstein ist. Zu ihm hatte der Bürgermeister auf Empfehlung der Unteren Naturschutzbehörde Kontakt aufgenommen, um die Neugestaltung von Wulfsmoors einziger Streuobstwiese anzugehen. Mit Steiner werden das Ehepaar Harm und die Nachbarn die Bäume auch pflanzen, und er wird ihnen zeigen, wie man sie beschneidet und insgesamt richtig pflegt.

Der Experte sagt: „In Sachen Streuobstwiesen gab es bis vor einigen Jahren leider wenig Engagement. Das ist jetzt zum Glück wieder anders. Streuobstwiesen sind prädestiniert, um beim Artenschutz etwas zu bewirken – aber man muss sich eben auch darum kümmern.“ Der Kellinghusener betont: „Wir müssen vermehrt fachgerecht Streuobstwiesen anlegen, um die jahrzehntelange Pflanzlücke zu schließen, und ohne dabei die Fehler der Vergangenheit zu wiederholen.“ Der Pflegezustand der Wiesen sei in der Regel leider schlecht. Laut Steiner können Streuobstwiesen bis zu 5000 teils seltenen und bedrohten Tier- und Pflanzarten einen Lebensraum bieten, sind ein bedeutendes Zuhause für Insekten, den wichtigsten Bestäubern unserer heimischen Pflanzenwelt, deren Zahl aber drastisch zurückgegangen ist. Was aber auch nicht außer Acht zu lassen sei: „Durch das Anlegen, oder wie in Wulfsmoor die Neubepflanzung einer Streuobstwiese, kann die Dorfgemeinschaft hervorragend gestärkt werden.“

Bürgermeister Lipovsek sagt: „Ich freue mich sehr über das Engagement der Anwohner und ihre Ideen, denn Natur- und Umweltschutz beginnt vor der eigenen Haustür.“ In Ergänzung zum benachbarten Mehrgenerationenplatz, der 2018 eingeweiht wurde, werte die Streuobstwiese das Neubaugebiet und die Gemeinde an sich weiter auf, „denn die Wiese ist wichtiger Lebensraum für Insekten und auch für Vögel wie den Steinkauz, für den Wulfsmoor ja bekannt und berühmt ist“.







> Angedacht ist, dass Bürger Patenschaften für die Bäume übernehmen können. Wer das Projekt unterstützen möchte, kann sich an den Bürgermeister wenden per E-Mail an:

buergermeister.wulfsmoor@gmx.de