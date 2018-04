Musiknacht in Itzehoe : Eine Nacht, 14 Bühnen, 15 Bands

„Von zart bis hart“: Am Sonnabend startet die 19. Ausgabe der Itzehoer Musiknacht.

von Ludger Hinz

04. April 2018, 05:01 Uhr

An einem Abend von einer Kneipe in die nächste Bar ziehen, dabei jede Menge Live-Musik hören und viele Leute treffen – das ist in Itzehoe schon seit zehn Jahren ein großer Erfolg. Und so wartet auch die 19. Itzehoer Musiknacht wieder mit einem ausgiebigen Programm auf.

Sie startet am Sonnabend, 7. April, um 19 Uhr wieder in der Innenstadt. Dabei sind 14 Lokale und 15 Bands. „Wir haben uns wieder um eine bunte Mischung bemüht – von zart bis hart“, sagt Veranstalter Irfan Yesil, der nun das Programm vorstellte. „Fast alle Bands sind im Vergleich zur vorigen Musiknacht neu.“

Das größte Livemusik-Event der Stadt informiert nun auch mit einer neuen Website über das Geschehen. Neu dabei sind dieses Mal das Bacchus sowie das Restaurant Himmel + Erde. Dort tritt der Itzehoer Musiker Alessio gemeinsam mit Sängerin Catt auf und stellt extra an diesem Abend eine eigens produzierte CD vor. Die einzige Kneipe mit zwei Bands ist die Lauschbar, wo neben den Surfits auch Ray van Steel auftreten.

Nachdem es beim vergangenen Mal nicht mitgewirkt hat, macht nun auch das Loren’a mit, die vom selben Besitzer Sabri Krasniqi geführte Havana Bar hingegen nicht. In jeder der teilnehmenden Locations gibt es, wie die Wirte betonen, ein interessantes und abwechslungsreiches Musikprogramm, das eigens auf diesen Abend abgestimmt ist.

Hat beispielsweise die Band Rosenherz in der Bar Hoge Kant das Mikrofon irgendwann in der Nacht abgestellt, so sorgt diese mit Sänger Maik Weimann und Schlagern danach weiter für Stimmung und klingt in der Afterparty mit Schlager-Oke (Schlager-Karaoke nur mit deutscher Musik) aus. „Durch die Karaoke-Software sind die Gäste aber nicht gezwungen, mitzusingen“, erläutert Maik. „Denn man kann eine Hauptstimme so hineinmischen, dass man das Programm auch als DJ gut nutzen kann.“

Die Itzehoer Musiknacht beginnt am Sonnabend, 7. April, um 19 Uhr. Karten (VVK 12 Euro, AK 15 Euro) gelten für alle beteiligten Gaststätten und sind erhältlich in den VVK-Stellen: Itzehoe: Hellion Records, Bücherkänguruh, Reisebüro Biehl, Günter Wolfram; Wilster: Buchhandlung Bunge, Nordic Sport-Club; Hohenlockstedt: Zeitschriften Lemsky; Glückstadt: Bücherstube am Fleth; Kellinghusen: LottoTabak Anke Nissen-Goldt, Münsterdorf: Landschlachterei Timm. Es spielen: Rhedwood (Bacchus); Rosenherz (Bar Hoge Kant); Tasty Grain (Eckpunkt); Spooky (Eleven); Catt & Alessio (Himmel+Erde); Flatlander's Blues Experience (Holstenstube); Surfits / Ray van Steel (Lauschbar); Horst with no name (Loren'a); Sixboobs (Marktklause); The BBC (Panoptikum); Heiko & Marius (Piano Bar); Crank it up (Relax Sportsbar); The Moneybrothers (Tasca); Moritz Kruit & Band (Wangos).



> Kontakt: K.M.K – Kunst Musik Kultur e.V., Irfan Yesil, Kleine Paaschburg 2, info@musiknacht-itzehoe.de

www.musiknacht-itzehoe.de