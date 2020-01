Hymne für Heide : Eine Lied für die Dithmarscher Kreisstadt

Sänger Ingo Brandenburger geht als Sieger aus einem musikalischen Ideenwettbewerb hervor.

von Delf Gravert

19. Januar 2020, 17:53 Uhr

HEIDE | Die Dithmarscher Kreisstadt ist geprägt durch ihren Marktplatz und den Wasserturm, der sich weit über die Dächer erhebt. Als Zentrum der Kultur dient das Stadttheater. Und im Sport erreicht der „kleine HSV“ viele Herzen. Aber es besteht das Problem, dass mancher dann doch nicht emotional an den größten Ort der Region gebunden ist. Das Heide-Lied mit Ingo Brandenburger als Interpret soll das ändern.

Viele Wochen hatten kreative Komponisten nach einem öffentlichen Aufruf von Bürgervorsteher Michael Stumm Zeit, die schönen Seiten Heides und dessen charakteristische Merkmale in hoch- oder plattdeutschen Versen zu verarbeiten und ihre Werke in Musik zu fassen. 19 Texte wurden eingereicht, von denen vier in die engere Auswahl kamen.

„Es war eine interessante Bandbreite an Vorschlägen“, meinte Jury-Mitglied Richard Ferret, Leiter der Dithmarscher Musikschule. „Da gab es Lieder für unterschiedliche Besetzungen, eines sogar mit irischem Einschlag.“ Nach mehrmaligem Anhören fiel die Entscheidung auf Ingo Brandenburger. Der 47-jährige Unterhaltungskünstler, Komponist vorwiegend deutscher Schlager und Sänger einer Heavy-Metal-Band aus Hemmingstedt besingt Geborgenheit, Wohlfühl-Atmosphäre und nette Leute. „Wenn du diese Stadt einmal gesehen hast, dann kehrst du immer wieder gern zurück.“ In der Ur-Fassung sang er das Stück mit Gitarrenbegleitung, nahm es mit seinem Handy auf und schickte es ein.

Beim Neujahrsempfang wurde das Werk im Heider Stadttheater uraufgeführt. „Es bieten sich viele weitere Anlässe“, meint Bürgervorsteher Stumm und verweist auf ein großes Heider Traditionsfest: „Im Februar bricht wieder das Hohnbeer-Fieber aus und da würde das Heide-Lied doch wunderbar reinpassen.“