Malerin aus Rethwisch : Eine Liebeserklärung an ihr Dorf

Annemarie Schnell hat fast 1000 Bilder mit Motiven aus dem Kreis gemalt. Besonders am Herzen liegen ihr die alten Rethwischer Höfe.

von Anna Krohn

06. September 2018, 00:00 Uhr

An den Wänden ist kein Platz mehr frei. Im Wohnzimmer nicht, im Schlafzimmer und in der Küche nicht, und der Flur ist besonders voll. Rund 400 Bilder sind es, in sämtlichen Formaten, die Rahmen rund oder eckig, dezent oder etwas opulenter. Einige Gemälde müssen auf dem Boden stehen, lehnen an einem Sessel oder an der Wand. Es werden immer mehr, denn Annemarie Schnell liebt es zu malen, in Öl. Und diese Liebe entdeckte die 82-Jährige aus Rethwisch vor etwas über 30 Jahren. Fast 1000 Bilder hat sie seitdem gefertigt. „Wenn ich male, bin ich nicht wie im Rausch, aber man könnte sagen, ich bin dann gefangen darin“, erklärt sie. Alle Bilder zeigen Motive aus dem Kreis Steinburg.

Sie lebt im Altenteil des Hofes in der Dorfstraße 16, dessen Betrieb vor knapp 20 Jahren eingestellt wurde. Ihr Sohn Axel bewohnt das Haupthaus, ihre beiden Töchter leben auch in Rethwisch. Mit dem Malen begonnen hat Annemarie Schnell, als sie noch tagtäglich auf dem Hof mithalf. Zu dieser Zeit, mit Mitte 40, sei sie in einer schweren Depression versunken, versuchte, ihr zu entfliehen, indem sie ihren Meister in ländlicher Hauswirtschaft machte. „Aber das half nicht“, sagt sie. Dann wurde im Nachbarort Lägerdorf ein Malkurs angeboten. „Ich dachte, ich bin dafür zu alt, ich kann das doch nicht.“ Aber ihr Sohn habe gesagt: „So, jetzt legst du das Melkgeschirr weg und gehst dahin!“ Schon bald kehrte ihre Lebensfreude zurück.

Zunächst waren ihre Bilder dunkel, und sie malte Gegenstände. Doch bald wurden sie bunter, und sie malte nur noch in Öl. „Und ich musste raus, raus in die Dörfer“, erklärt sie. Sie stieg ins Auto und ließ die Umgebung auf sich wirken – und so macht sie es bis heute. Sie macht Fotos, die sie auf eine Leinwand projiziert, und beginnt zu malen – nachts. Nachts fand sie schon immer genügend Zeit und Ruhe, vor allem, als sie noch auf dem Hof mit anpackte. „Ich male auch mal zwei oder drei Wochen lang bis nachts um 2 oder 3 Uhr“, sagt sie lachend. Wenn sie malt, ist sie fröhlich.

Auf vielen Ausstellungen hat Schnell ihre Bilder schon präsentiert. Vor einigen Monaten hat sie mit dem Grafiker Karl-Heinz Jasmer einen Bildband erstellt, der Gemälde der alten Rethwischer Höfe und weitere Motive aus dem Ort zeigt, „eine Liebeserklärung an das Dorf und die Menschen hier“, sagt sie. Für das 750-Jahr-Jubiläum der Gemeinde hatte sie bereits 1987 alle Höfe gemalt und den jeweiligen Besitzern die Gemälde nach dem Jubiläum überlassen. Um diese in ihrem Buch abbilden zu können, musste sie sie wieder auftreiben, damit sie abfotografiert werden können. Eine schwierige Angelegenheit, denn nur vier der einst 15 Höfe werden noch bewirtschaftet, sechs der alten Bauernhäuser existieren gar nicht mehr. Bis auf eines habe sie aber alle Originalgemälde wiedergefunden. „Leider ist es heute ja still geworden in den Dörfern“, bedauert sie. „Das löst in mir ein beklemmendes Gefühl aus.“

Zuvor hat sie mit Jasmer bereits einen Bildband erstellt, der 45 Gemälde von Steinburger Kirchen zeigt, und sie hat neue Pläne: Einen Band mit sämtlichen Motiven aus dem Kreis. „Ich möchte meine Bilder in Sicherheit bringen. Ich werde 83, es wird Zeit. Denn es kommt eine neue Generation, alles in den Dörfern verändert sich.“ Ob Störsperrwerk in Wewelsfleth, Elbe bei Kollmar, Wasserwerk in Horst, Rathaus in Itzehoe oder Amtsgebäude in Breitenburg – von fast jedem Dorf und jeder Stadt hat sie ein oder meist mehrere Gemälde.

Ihre Sorge: Wo sollen die Bilder eines Tages hin? Die Familie könne sie nicht nehmen, den Heimatverein hat sie gefragt, aber auch dieser wisse nicht so recht, wohin damit. Die Werke den Gemeinden geben, aus denen die Motive stammen? Dann würde ihre Sammlung auseinandergerissen werden, und in Kartons verschwinden soll sie auch nicht. Schnell aber gibt die Hoffnung nicht auf, dass sie eine Lösung findet, wenn auch unverhofft – vielleicht ja so unverhofft, wie sie einst zur Malerin wurde.















> Wer Interesse an einem der Bildbände hat, die in keinem Verlag erschienen und auf eigene Kosten entstanden sind, kann gern Kontakt zu Annemarie Schnell aufnehmen: Dorfstr. 16, 25566 Rethwisch, Tel.: 04828/901085.