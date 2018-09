Speeldeel in Wilster : Eine Komödie für alle Einwohner über 60 Jahre

Die Glückstädter Speeldeel mit der Komödie „Rache för Paula“ ins Colosseum nach Wilster.

13. September 2018, 10:33 Uhr

Das Amt Wilstermarsch und die Stadt Wilster veranstalten für die über 60-jährigen Einwohner in diesem Jahr wieder eine Theateraufführung. Am Sonnabend, 16. Oktober, gastiert im Colosseum die Glückstädter Speeldeel mit der Komödie „Rache för Paula“. Beginn ist um 14 Uhr, Einlass ab 13 Uhr.

Wie in den Vorjahren kann ein Fahrdienst nur nach Anmeldung bei Nadine Ewers, 04823/948228, genutzt werden. Die Eintrittskarten in Höhe von fünf Euro pro Person (Eintritt und Kaffee enthalten) werden bei den Bürgermeistern der amtsangehörigen Gemeinden für ihre jeweilige Gemeinde ausgegeben. Senioren aus Wilster erhalten die Karten in der Amtsverwaltung, Zimmer 8, bei Manfred Moltzau. Gezeigt wird eine Komödie in drei Akten von Alf Hauken – Niederdeutsch von Ferdinand Müsker. Zum Stück: Paula ist auf einen Heiratsschwindler hereingefallen. Er hat ihr das ganze Geld abgenommen und sie verzweifelt zurückgelassen. Ihre drei Freundinnen beschließen ihr zu helfen.